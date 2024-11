Firenze Craft riporta in piazza Santa Croce il meglio dell’artigianato e della tradizione gastronomica fiorentina

Da venerdì 8 a domenica 10 novembre, piazza Santa Croce a Firenze torna a fare da location per Firenze Craft, la mostra mercato dedicata alle eccellenze artigianali e agroalimentari del territorio.

Con un ricco ventaglio di artigiani e produttori locali, l’evento vuole offrire uno spaccato dell’autenticità fiorentina, con espositori che propongono articoli di alta qualità (dall’oreficeria alla pelletteria, dal mosaico agli accessori di moda ecc) oltre a una vasta selezione di prodotti enogastronomici artigiani (dall’olio al vino, dai liquori alla pasticceria, dal cioccolato alle confetture e tanto altro per soddisfare ogni gusto).

Organizzato da CNA Firenze Metropolitana, in collaborazione con il Comune di Firenze, l’evento mira a valorizzare l’artigianato locale e l’identità fiorentina attraverso un’esperienza diretta con i produttori.

Tra le attività collaterali in programma, spiccano le dimostrazioni dal vivo della lavorazione della pietra, a cura dell’Associazione Scalpellini di Firenzuola, che si svolgeranno sabato e domenica alle ore 15. Non mancherà un tocco di competizione con la Food Challenge per il Miglior Lampredotto in zimino, in calendario domenica 10 alle ore 10 e realizzata in collaborazione con l’Associazione Cuochi Fiorentini.

Firenze Craft sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 20, con ingresso gratuito.

In foto, momenti della prima edizione di Firenze Craft (primavera 2024)