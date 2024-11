Operaio senegalese di 29 anni morto in A6 nel tratto tra Quiliano e Altare/Carcare

Tragedia sul lavoro in Liguria. Un operaio senegalese di 29 anni è morto lunedì mattina in A6, nel tratto tra Quiliano e Altare/Carcare (Savona). In base alle prime informazioni il senegalese stava lavorando ad un cantiere su un viadotto, era sopra un ponteggio, quando è caduto facendo un volo di venti metri. Inutili i soccorsi di 118 e ambulanze. In volo anche l’elicottero Grifo e i vigili del fuoco. Sul posto il personale di Autofiori e la polstrada, oltre al personale Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di Asl2.