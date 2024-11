Crotone, la Sala consiliare intitolata alla memoria dei Magistrati Giovanni Falcone e Psolo Borsellino

Si è svolta questo pomeriggio la cerimonia di intitolazione della Sala Consiliare alla memoria dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Dopo la scopertura della targa all’esterno della Sala, si è proceduto a quella della gigantografia all’interno dell’aula che riprende la celebre foto scattata ai due magistrati e divenuta un’icona di legalità e giustizia.

L’Aula, recentemente ristrutturata, si è anche arricchita dalle opere realizzate dagli studenti del Liceo Artistico “Arnaldo Mori”, indirizzo Arti Figurative dell’IIS Pertini – Santoni in occasione della mostra “Ernesto Treccani – vita, gioia e ritmo nell’attimo del colore” dedicate al grande artista Ernesto Treccani, di cui sono già esposte nella stessa sala due opere, e da ulteriori produzioni artistiche, sempre realizzate dagli studenti, dedicate ai magistrati Falcone e Borsellino.

Il canto del Coro “Anna Frank” dell’Istituto Rosmini/Giovanni XXIII diretto dalla prof. Luisa Floccari ha reso ancora più suggestiva la cerimonia.

Presenti alla cerimonia autorità civili e militari, la giunta comunale, consiglieri comunali e dirigenti dell’Ente.

“I luoghi non devono restare anonimi. A maggior ragione i luoghi dove è fondamentale riconoscersi nei valori della legalità, della giustizia, della democrazia. Riconoscersi in chi si è battuto ed ha perso la vita per l’affermazione di questi principi. Nel ricordo dei giudici Falcone e Borsellino, degli uomini della scorta e di tutti coloro che hanno perso la vita nel combattere le mafie, nei valori di cui essi sono testimoni tutta la comunità di Crotone si riconosce” ha detto il sindaco Voce

“Abbiamo voluto rendere omaggio a due eroi dello Stato e, attraverso essi, a tutti coloro che hanno perso la vita in nome della libertà e della democrazia. Queste donne ed uomini si sono battuti per lasciare un mondo migliore alle nuove generazioni. È doveroso ricordarli. Era doveroso che quest’aula fosse intitolata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” ha detto il presidente del Consiglio Comunale Mario Megna.

Il presidente del Tribunale di Crotone Massimo Forciniti ha tracciato le figure dei due magistrati e di Francesca Morvillo, magistrato e compagna di Giovanni Falcone sottolineando che hanno dato tanto dal punto di vista dei risultati ottenuti ma soprattutto hanno lasciato dei valori che è sempre importante ricordare e perseguire

Il questore Marco Giambra nel ricordare Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, i componenti delle scorte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino uccisi nelle stragi di Capaci e di via D’Amelio, ha evidenziato il sacrificio di tante vittime della criminalità appartenenti alle Forze dell’Ordine e il quotidiano impegno di donne ed uomini al servizio dello Stato.

Il prefetto Franca Ferraro ha evidenziato che l’intitolazione della Sala Consiliare a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è un segnale importante ma anche un impegno forte. E poi rivolgendosi direttamente agli studenti presenti in aula ha esortato tutti a proseguire sulla strada tracciata da chi ha sacrificato la propria vita per l’affermazione della legalità.