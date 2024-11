Roberto Alimecco e Gennaro Accili morti in un incidente stradale a Raiano

Incidente stradale mortale in via Tratturo a Raiano (L’Aquila). In base alle ricostruzioni si sarebbe trattato di un terribile frontale tra una Fiat Seicento e una Lancia Ypsilon. La Seicento, dove viaggiavano le vittime circolava verso Raiano e la Lancia, che trasportava cinque giovani, in direzione Sulmona.

Le vittime sono Roberto Alimecco che abitava a Castelvecchio Subequo e Gennaro Accili di Acciano. Alla base dello schianto ci sarebbe l’invasione della corsia opposta da parte della Seicento, per circostanze ancora da chiarire.

A chiamare i soccorsi è stata una ragazza che passava nella zona. Sul posto sono arrivati tre mezzi del 118, i vigili del fuoco di Sulmona e i Carabinieri. Nel corso dell’incidente sono rimaste ferite altre due persone, di cui una giovane in gravi condizioni, entrambi trasportati nell’ospedale di Sulmona. La procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo.