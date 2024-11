Milano. Scontro tra moto, auto e bici: morto il ventenne Enzo Stefano Caparra

Drammatico incidente stradale sabato pomeriggio a Milano. Enzo Stefano Caparra, 20 anni, è morto in uno scontro che ha coinvolto un’auto, una bici e la moto su cui lui stesso viaggiava insieme a un amico. L’impatto è avvenuto alle 13.30 in via Pellegrino Rossi, in zona Affori. In base alle prime ricostruzioni l’auto e la moto avrebbero impattato tra loro, travolgendo poi un ciclista e un pedone che era sul marciapiedi.

Ad avere la peggio è stato il passeggero della moto. Sbalzato dopo l’urto, Enzo Stefano Caparra è morto sul colpo. I sanitari del 118, intervenuti con due auto mediche e due ambulanze, hanno solo potuto constatare il decesso di Enzo Stefano Caparra. Il conducente della motocicletta, 21 anni, è stato ricoverato in codice rosso al San Gerardo. Un pedone di 69 anni, che era sul marciapiedi, è stato accompagnato al Niguarda in codice giallo. Illesi il ciclista e le due persone in auto. I sanitari hanno anche prestato le prime cure ai genitori della vittima, che sono arrivati sul posto subito dopo il dramma, anche perché il giovane abitava proprio in zona.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale. In base ai primi riscontri sembra che sia stata l’auto a centrare la moto, che a sua volta ha urtato la bici. Sembra che la macchina, guidata da un uomo di 52 anni della provincia di Reggio Emilia che era insieme alla compagna, stesse percorrendo via Pellegrino Rossi quando all’improvviso avrebbe girato verso via privata Vignati. Proprio nel momento della svolta sarebbe avvenuto l’impatto con la moto.