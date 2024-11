Domani a Capri la nona edizione del Trofeo Fishing Capri Island Tournament

L’associazione sportiva Battiti di Pesca, riconosciuta dal CONI e dalla FIPSAS, è orgogliosa di annunciare la nona edizione del Trofeo Fishing Capri Island Tournament, che avrà luogo domani, 3 novembre, presso la darsena del porto turistico di Capri. L’evento, patrocinato dal Comune di Capri, è reso possibile grazie alla preziosa collaborazione della Marina di Capri e della Capitaneria di Porto di Capri.

Con il supporto del suo nuovo partner Givova, Battiti di Pesca ha reso questo appuntamento un momento di ritrovo per grandi atleti e appassionati, attirando partecipanti da tutta Italia: dalla Toscana, al Lazio, alla Calabria, Puglia, Campania e Lombardia. Tra gli atleti in gara spiccano nomi prestigiosi come Iacopo Collavoli, neo-campione del mondo di canna da riva, Fabio Pantani del club azzurro e Michele Prezioso, una figura storica e rispettata nel settore della pesca sportiva. L’evento, che si terrà dalle ore 10:00 alle 14:00 nella splendida cornice della darsena di Capri, metterà alla prova i partecipanti con quattro ore di pesca intensa e appassionante.

Antonio Scarfone, Presidente dell’associazione Battiti di Pesca, ha espresso il suo entusiasmo: “Siamo onorati di riportare il Trofeo Fishing Capri Island Tournament sull’isola di Capri per il nono anno consecutivo. È un’occasione unica per condividere la nostra passione con la comunità locale e con gli atleti che arrivano da tutta Italia. Capri è uno scenario perfetto per celebrare la pesca sportiva e trasmettere i valori di rispetto e amore per il mare.”

Battiti di Pesca ringrazia gli sponsor che hanno reso possibile la manifestazione, tra cui Trabucco, sponsor principale, rappresentato dall’agente di commercio Ruggiero Gargiulo e dal campione Saverio Rosa, noto per la sua esperienza e per il suo impegno nella promozione della pesca sportiva. Un ringraziamento speciale va anche a Norfin Italia, rappresentata da Carlo Lucarini, e a Ventureri, eccellenza italiana nella produzione di galleggianti da pesca, con sede a Vignola (Modena).

L’appuntamento è per domani a Capri, per vivere insieme una giornata di sport, tecnica e passione per il mare.