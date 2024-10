Perugia: Iraniana di 65 anni morta travolta dalla sua auto all’Ip di via dei Filosofi

Tragedia in pieno centro a Perugia dove una donna di 65 anni è morta travolta dalla sua stessa auto. L’incidente mortale è avvenuto oggi alle 17 alla stazione di rifornimento Ip di via dei Filosofi a Perugia.

In base ad una prima ricostruzione, la donna di 65 anni sarebbe arrivata dal benzinaio e una volta scesa dell’auto per procedere da sola al rifornimento si sarebbe accorta che la propria Fiat Punto era in movimento. A quel punto la sessantenne avrebbe provato a fermare l’utilitaria da dietro, ma è stata travolta e schiacciata dalla parte posteriore dell’auto, perdendo la vita sul colpo.

L’ipotesi più accreditata è legata al freno a mano che potrebbe non aver funzionato correttamente o non essere stato tirato a dovere dalla stessa vittima all’interno della stazione di rifornimento dove è presente una leggera pendenza. La vittima è di origini iraniane ma da anni cittadina italiana residente a Perugia.