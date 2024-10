Stilly: “Sabato”, il singolo d’esordio

Dal 1° novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “Sabato”, il primo singolo di Stilly disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 25 ottobre.

“Sabato” è un brano che parla della paura di affrontare un amore travolgente e immaturo a chilometri di distanza. Passare il tempo con degli sconosciuti a un tavolo senza l’unica persona di cui t’importa in quel momento, ti lascia un vuoto incolmabile dentro. Le relazioni a distanza non vanno mai a finire bene, ma la speranza ti fa prendere a pugni il cuore e lottare fino all’ultimo secondo. Il titolo del brano è “Sabato”, il giorno della settimana più difficile per due che sono lontani, quando si vedono tante facce nuove, ma mai il volto di chi ti fa sentire a casa.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Ho cambiato diverse scuole di canto nel corso della mia vita, ma mai nessuna era realmente interessata alla mia musica, ai miei testi e ai miei flussi di coscienza, fin quando non sono arrivata alla RC Voce e Produzione. Cecilia Cesario, la mia vocal coach, ha subito accolto il mio bisogno di dire qualcosa attraverso la musica. Possiamo dire che il mio vero percorso musicale è iniziato in quel momento. Grazie al lavoro che ho iniziato con Rosario Canale (che è diventato il mio mentore) ho deciso di non rimanere in silenzio, voglio fare ascoltare la mia musica a chi mi circonda, quindi eccomi qui con il mio primo brano inedito”.

Biografia

Giada Stillitano in arte Stilly è una giovane artista di 20 che studia canto da metà della sua vita.

Inizia a scrivere i primi pezzi a 12 anni perché la musica l’ha sempre aiutata ad esprimere i suoi pensieri e le sue emozioni e a reprimere la sua timidezza. La musica le ha permesso di avere maggiore consapevolezza di se stessa e dei rapporti con gli altri.

