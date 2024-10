La Sirenetta Canterina feat. I Cavallucci Marini Ic Montebello Vicentino: esce il nuovo ep

Dal 28 ottobre 2024 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Salviamo gli oceani. I Pastori del mare”, il nuovo ep di La Sirenetta Canterina feat. I Cavallucci Marini IC Montebello Vicentino con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

“Salviamo gli Oceani. I Pastori del Mare” è un ep realizzato da La Sirenetta Canterina con I Cavallucci Marini IC Montebello Vicentino che raccoglie canzoni che trasmettono un sentimento di rispetto verso animali e ambiente, con focus sull’importanza vitale del mare e dell’interdipendenza ecosistemica tra tutte le specie e storie di mammiferi marini minacciati, ma anche salvati.

Testi e musica sono un potente mezzo per portare tra i banchi di scuola le problematiche legate agli Oceani: deturpati, sovrasfruttati, inquinati, svuotati. Essi sono il più grande polmone del pianeta, una ricchezza diretta e indiretta per ogni forma di vita del pianeta che non possiamo permetterci di perdere. Se gli oceani muoiono, moriamo anche noi.

Parte dei diritti dei brani vanno a Sea Shepherd, un’organizzazione internazionale no profit riconosciuta in Italia dai Ministeri MATTM e MIUR per le attività di tutela degli ecosistemi marini e di educazione ambientale che conduce.

Spiega Camilla Fascina a proposito del nuovo progetto discografico: “Questo lavoro rappresenta per me a livello autoriale molto più di un normale EP perché c’è dentro tutta l’energia dei bambini che hanno prestato la loro voce per cantare le storie degli animali marini. Credo fortemente nelle future generazioni che hanno intuizioni e sensibilità talvolta molto più sviluppate delle nostre di adulti. ‘Ma quindi se il polpo ha 3 cuori, soffre 3 volte più di noi?’ – ha osservato Giacomo durante la stesura del testo del Polpo Rap. Con questo EP, sento che i bambini hanno portato alla luce il loro amore e la loro profonda empatia e comprensione della vita delle creature marine.“

TRACK LIST:

Lo squalo Mako Mako

Una chela dopo l’altra

La danza marina dei cavallucci marini

La storia di Moby Dick

Il polpo rap

Biografia

L’EP “Salviamo gli Oceani. I Pastori del Mare” è stato realizzato grazie al Bando Siae Per Chi crea, e ha visto il coinvolgimento degli studenti della primaria di IC Montebello Vicentino, di LaPOP e di Sea Shepherd Italia.

La musica e i testi sono stati scritti da Camilla Fascina e Alessandro Augusto Fusaro, che hanno tradotto in musica le tematiche di educazione ambientale, rispetto del mare e dei suoi abitanti, senso critico e cittadinanza attiva, coinvolgendo gli studenti nel processo creativo di songwriting.

