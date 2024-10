Genova. Bucci: abbiamo vinto contro i signori del no

“Sono contento per la Liguria e per i cittadini. Abbiamo vinto contro i signori del no. La buona Liguria non torna indietro”. Queste le parole del neo Governatore della Liguria. “Sono stati dei bei 45 giorni di campagna. Sarò il presidente di tuti i liguri” afferma il sindaco uscente di Genova.

Marco Bucci, sindaco uscente di Genova, ha confermato la Regione al centrodestra con il 48,79% dei voti contro il campo largo (dai piddini ai grillini) guidato da Andrea Orlando che si è fermato al 47,35%. Sul voto ha pesato l’allerta alluvione che ha scoraggiato tantissimi liguri a recarsi alle urne. Il centrodestra ha vinto nonostante la sinistra giustizialista che ha mandato a casa Giovanni Toti.

Andrea Orlando, fortemente amareggiato per una vittoria che sentiva in tasca ma gli è sfuggita di mano, ha telefonato a Marco Bucci per ammettere la sconfitta. Il Pd si colloca al 28% e trascina il campo largo. FdI raccoglie il 15% ma in realtà parte del partito della Meloni è stato “schierato” in due liste civiche che hanno fatto davvero bene. Sommandole alla lista principale si attestano al dato nazionale dei meloniani.

Scompare il grillismo sceso al 4,56%. Lo stesso Beppe Grillo ha dichiarato di non essere andato a votare. Il premier Meloni non nasconde la soddisfazione per l’affermazione di Bucci. “Vittoria che conferma la fiducia dei cittadini nelle nostre politiche”.