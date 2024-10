Andria. Grave incidente stradale sulla provinciale 43: quattro feriti

Un grave incidente stradale, tra due auto, si è verificato domenica mattina intorno alle 10:40 circa, sulla S.P 43 in prossimità dello svincolo per la S.P. 155. Coinvolta una Fiat Panda e una Peugeot 3008. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio “118”, con due ambulanze, per trasportare i feriti, in tutto 4, all’ospedale “L. Bonomo” di Andria.

Oltre ai sanitari e i Vigili del Fuoco, sono giunti gli Agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto all’esecuzione dei rilievi ed hanno avviato le indagini per accertare la dinamica del sinistro stradale. La circolazione stradale ha subito qualche rallentamento ed è ripresa regolarmente al termine dei rilievi.