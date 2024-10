Serie A, Roma-Inter 0-1: Lautaro Martinez stende i giallorossi

I nerazzurri espugnano anche l’Olimpico, cade invece davanti ai propri tifosi la squadra di Juric nel posticipo dell’8^ giornata di Serie A

In questo momento, l’Inter è troppo forte per la Roma. La squadra di Juric ci ha infatti provato in tutte le maniera, ma alla fine i nerazzurri – con anche un po’ di fortuna – si sono imposti nel posticipo della domenica sera valido per l’8^ giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi ha avuto la meglio grazie al gol nel secondo tempo del solito Lautaro Martinez.

Rimane complicato d’altra parte il momento vissuto dai padroni di casa, che non riescono a soddisfare i propri tifosi e la società né da un punto di vista dei risultati né delle prestazioni. Ora le due squadre saranno impegnate nelle proprie gare europee – come riportano i siti scommesse inglesi non aams – ma l’impressione è che questa sconfitta possa pesare nella mente dei giocatori della Roma.

Serie A, Roma-Inter 0-1: il racconto del match

La partita dell’Olimpico inizia in maniera abbastanza vibrante, con entrambe le squadre decise a fare gioco e a mantenere i ritmi alti. L’Inter attacca dalle fasce come suo solito, mentre la Roma cerca di fare possesso centralmente con la qualità dei suoi trequartisti. La prima vera occasione capita sui piedi di Mkhitaryan, che calcia al volo dal limite dell’area e trova la traversa. Col passare dei minuti però, il ritmo di gara cala e non ci sono grandi occasioni. Entrambe le squadre finiscono il primo tempo con grande attenzione, concentrate più a non prendere gol che a farlo.

La ripresa ricomincia in modo più movimentato, con la Roma che spinge e costringe l’Inter a difendersi. Dybala tenta di prendere per mano la squadra, ma la difesa nerazzurra annulla completamente Dovbyk. All’ora di gioco però, sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio: ripartenza fulminea sulla destra orchestrata da Frattesi che mette il pallone in mezzo, dopo una carambola arriva quindi Lautaro Martinez che si coordina dal limite dell’area e buca le mani di Svilar – complice anche una piccola deviazione di Dybala. I giallorossi ci provano fino all’ultimo a pareggiarla, ma a parte un tiro dal limite di Soulé non scaldano i guantoni di Sommer. Finisce quindi 0-1 per i campioni d’Italia in carica.

Inter a -2 dal Napoli capolista, Roma ferma a 10 punti

L’Inter conquista 3 punti pesanti in uno scontro diretto, mantenendo la scia del Napoli e lasciando dietro le inseguitrici. La squadra di Inzaghi conta quindi 17 punti in classifica, a -2 dalla capolista ma a +1 sulla Juventus e a +3 sul Milan.

La Roma invece non fa passi avanti, anzi. La squadra di Juric conta appena 10 punti in classifica dopo le prime 8 partite giocate, che gli valgono proprio la 10^ posizione. I giallorossi si trovano a pari merito con l’Empoli e a -1 dal Torino.