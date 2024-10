Il sentore degli opinionisti statunitensi è che Donald Trump sia ad un passo dal suo secondo mandato alla Casa Bianca. In molti non nascondono il pessimismo sulle chance di vittoria di Kamala Harris. Donald Trump sarà di nuovo Presidente?

L’indicatore del clima che si respira arriva anche dal posizionamento dei potenti media a stelle e strisce. Il Washington Post di Jeff Bezos e il Los Angeles Times di Patrick Soon-Shiong hanno evitato l’endorsement. La scelta lascia trasparire la quasi certezza che sarà Donald Trump il nuovo presidente. Pertanto meglio evitare di inimicarselo, per tutelare i propri interessi economici.

I giornalisti del WP hanno pubblicato un articolo che chiarisce che a “bloccare” il sostegno alla Harris è stato il proprietario Jeff Bezos. Harris ha avuto l’endorsement del New York Times e del Boston Globe, Trump del New York Post.

La stessa candidata dell’asinello non nasconde l’ansia del partito democratico per le imminenti elezioni e per i sondaggi che vedono Trump avanti di un punto percentuale in tutti gli Stati in bilico. “Va bene l’entusiasmo – ha detto la vice presidente – Ma voglio parlare del lavoro che dobbiamo fare”.

Donald Trump “sente” l’aria della vittoria. I suoi grandi alleati, inclusi Elon Musk e Robert Kennedy, sono tutti compatti con il tycoon. Gli USA e il Mondo attendono la svolta.