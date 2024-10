L’addetto alla vigilanza Niccolò Meloni morto travolto da un cancello in un’azienda di Sestu

Tragedia sul lavoro nel Cagliaritano. L’addetto alla vigilanza Niccolò Meloni è morto dopo essere stato travolto da un cancello in un’azienda di Sestu. L’incidente è avvenuto durante la notte, in uno stabilimento situato lungo la strada statale 131 “Carlo Felice”. Quando l’ambulanza del 118 è intervenuta, per l’addetto alla vigilanza di 26 anni non c’era più niente da fare.

Niccolò Meloni era impegnato nel consueto servizio di vigilanza notturno.

Da una prima ricostruzione, Meloni sarebbe rimasto schiacciato dal cancello scorrevole che dà accesso alla sede dell’azienda. Il collega che era con lui ha dato subito l’allarme. Nel luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno allertato i Carabinieri della stazione di Sestu.