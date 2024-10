Il motorino è il sogno d’indipendenza per tanti e giovani italiani e non solo…

Le due ruote e soprattutto le quattro ruote rientrano tra le grandi passioni degli italiani. Anche la Generazione Z è molto attratta da moto e auto, che rappresentano il sogno d’indipendenza. Ci siamo passati un po’ tutti, soprattutto quando si è alla ricerca di una kymco agility 125 prezzo competitivo e qualità impeccabile. Si tratta di modelli di moto efficienti e molto agili, ottimi in differenti condizioni di mobilità. Chi acquista Kymco è alla ricerca di un ottimo rapporto qualità prezzo. Sono sempre di più i giovani italiani che scelgono questo brand.

Che sia kymco agility o un altro marchio o modello la moto continua ad essere il sogno d’indipendenza non solo dei ragazzi ma anche degli adulti. La moto consente di muoversi con agilità nel traffico, si parcheggia con estrema facilità e i suoi consumi sono contenuti.

Chi è genitore ed è alle prese con le richieste di acquisto del motorino dei figli deve fare i conti con un’esigenza legittima ma anche con qualche preoccupazione sulla sicurezza stradale. La moto è sicura ma c’è sempre il timore che qualche imprudenza dei figli o degli altri conducenti possa creare rischi.

La maggior parte dei giovani italiani ha un motorino. Il passo successivo è la macchina. Ma c’è chi non riesce a rinunciare alle due ruote della moto neanche quando ha le quattro ruote! Quando si vuole regalare una moto ai figli è utile tenere conto di alcuni aspetti. Continuate a leggere…

Si può intestare la moto al minore ma il costo della polizza è piuttosto salato. L’ideala quindi è intestare la moto in regalo a se stessi come genitore o ad una altro adulto. Si può chiaramente inserire il figlio solo come secondo conducente così da avere un risparmio significativo sulla polizza.

In materia assicurativa non conviene mai intestare un mezzo a persone che hanno meno di 26 anni. Se il minore vuole avere a tutti i costi la moto intestata a suo nome si può cercare di risparmiare tagliando qualche assicurazione accessoria così da bilanciare i costi.

Ad incidere sui costi dell’assicurazione della moto sono la residenza del guidatore, la sua storia assicurativa (classe di merito, eventuali incidenti…), le caratteristiche del mezzo usato. Sono tutti criteri che fanno cambiare molto il costo dell’assicurazione. Le moto più potenti e più nuove richiedono una spesa assicurativa più elevata. Ad esempio le opzioni kasko e quelle incendio e furto fanno lievitare il costo della polizia, ma in molti casi sono quasi necessarie e consigliate.

Tra le opportunità da sfruttare anche la Legge Bersani. Grazie ad essa la classe di rischio più vantaggiosa può essere estesa alla moto appena acquistata, sia che si tratti di una moto intestato a se stessi sia a terzi. Così la moto in regalo sarà libera di circolare nel modo più sicuro e con il miglior risparmio.