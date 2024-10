Arosio. Domenico Alabastro morto in un incidente sulla strada provinciale Arosio-Canzo

Tragedia nella strada a Carugo. Un’Audi A3 con a bordo cinque ragazzi tra i 17 e i 21 anni è uscita di strada sulla strada provinciale Arosio-Canzo, schiantandosi contro un albero. Nell’impatto è morto Domenico Alabastro, 17 anni, residente ad Arosio, che era seduto accanto al guidatore di anni 21. Gli altri quattro ragazzi sono rimasti feriti. Due di loro sono in condizioni gravissime e sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali San Gerardo di Monza e Niguarda di Milano. Il conducente e l’altro amico, non in pericolo di vita, sono ricoverati al Sant’Anna di Como.

I Carabinieri stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto, ma in base alle prime informazioni sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti. Pochi minuti prima della mezzanotte di giovedì il ragazzo alla guida avrebbe perso il controllo della macchina mentre percorreva la provinciale e, forse anche per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, sarebbe uscito di strada.

Nello schianto contro l’albero l’Audi è andata distrutta e tutti e cinque gli occupanti sono rimasti gravemente feriti, incastrati tra le lamiere dell’auto. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i passeggeri dalla vettura e affidarli ai soccorritori. Per Domenico Alabastro non c’è stato purtroppo nulla da fare. Avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 31 ottobre.