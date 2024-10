“Gravitations” è il nuovo album degli You Beast You Act

Da venerdì 25 ottobre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “GRAVITATIONS” (Overdub Recordings), il nuovo disco degli YOU BEAST YOU ACT.

“Gravitations”, composto da 9 brani, rappresenta l’apice della maturità artistica degli You Beast You Act. Un viaggio sonoro tra shoegaze, dream pop e atmosfere più cupe, che conferma la loro capacità di creare musica emozionante e coinvolgente. I testi e la musica di questo album si riferiscono alla vita umana con tutti i suoi stimoli complessi. L’uomo moderno ha dimenticato le sue libertà per adattarsi al tempo e alla società in cui vive. Le idee dietro i testi sono sempre ambigue, sfaccettate e illimitate, come la vita stessa. Si apre semplicemente all’interazione con l’infinito verso il quale è diretto. La paura della vita quotidiana non è un brutto sogno, ma una realtà. Siamo tutti sulla stessa riva e affrontiamo lo stesso oceano onnipotente. La morte e la nascita accadono solo una volta, e le opportunità sono poche e rare. Camminiamo con gli occhi chiusi e le orecchie tappate. Le idee crollano come vecchi muri, e le persone vengono schiacciate sempre di più. Sono state gettate in mezzo al nulla, deboli, nude e senza sogni. “Gravitations” esplora tutti questi temi, insistendo per la prima volta sulle forme musicali shoegaze rispetto ai lavori precedenti. Allo stesso tempo, il disco presenta forti riferimenti darkwave, intenzionalmente ripresi dai lavori passati del gruppo.

Spiega la band a proposito del disco: “Interazione con l’infinito verso il quale ci dirigiamo. L’uomo moderno ha dimenticato le sue libertà, per potersi adattare al tempo e alla società in cui vive. Camminiamo con gli occhi chiusi e le orecchie tappate. Lo shoegaze incontra la darkwave in questa nuova uscita della band”.

“GRAVITATIONS” TRACKLIST:

1 – I Name My Body

2 – Swimmer

3 – Fade To Grey

4 – A Dive

5 – Alive

6 – Submerged

7 – Explosions

8 – Gravitations

9 – The Night

Biografia

Gli You Beast You Act: un viaggio sonoro tra shoegaze e dream pop. Dalle ceneri dei “fizz4” nasce un nuovo progetto musicale: gli You Beast You Act. Fondato da Alexios Othon Theodoridis, la band trae le sue radici nel panorama melodico elettronico degli anni 2000. Le prime esibizioni dal vivo riproponevano brani del precedente progetto, per poi evolversi verso un sound più sperimentale. Sintetizzatori rumorosi, influenze shoegaze e un saxofono bebop si intrecciano, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Il 2018 segna l’esordio discografico con “For A Dream Flow”, un album che racchiude l’essenza del sound degli You Beast You Act. Il primo singolo estratto, “Our Secret Note”, accompagnato da un video realizzato dal fotografo Alex Coitus (Mertzanis), conquista subito il pubblico.

Nel 2020 la collaborazione con il regista Nikos Chantzis per il video “No” segna un ulteriore passo avanti. A seguire, “Sister/Hell”, un brano nato durante il periodo pandemico, esplora le tematiche della solitudine con atmosfere darkwave. I video “Eternal Love” e “Hell” del 2022 ne amplificano l’impatto emotivo.

Dal 2022 la band si esibisce in duo con Faye Charalambidou alle tastiere. Alexios torna alla chitarra shoegaze, sua passione fin dagli anni ’90, mentre Faye si concentra sui sintetizzatori. Il risultato è un connubio di “dream pop” e sonorità più ampie, dai colori pastello.

Gli You Beast You Act non sono solo una band, ma un’esperienza sensoriale che cattura e trasporta l’ascoltatore in un mondo di suoni e immagini. Un progetto in continua evoluzione, da non perdere di vista.

Dopo i singoli “Swimmer” e “I name my body”, esce “Gravitations” il nuovo album degli You Beast You Act, pubblicato da Overdub Recordings e distribuito da Ingrooves (Virgin Music) / Universal, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico da venerdì 25 ottobre 2024.