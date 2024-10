“Inside Bertolucci: Adolescenza e Ribellione” – Rassegna Cinematografica ad Abbiategrasso

Dal 4 al 17 novembre 2024, Ex Convento dell’Annunciata, Via Pontida 22, Abbiategrasso.

Marta Scotti, Silvia Giulia Mendola, Angelo Nigro, PianoinBilico e Maffeis Lab, in collaborazione con la Fondazione Bernardo Bertolucci, sono lieti di presentare la retrospettiva “INSIDE BERTOLUCCI – una rassegna cinematografica dedicata al maestro Bernardo Bertolucci, che si terrà presso la splendida cornice dell’Ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso.

La programmazione prevede la proiezione di tre capolavori che esplorano il tema della ribellione durante l’adolescenza: “The Dreamers” (nella versione recentemente restaurata), “Io ballo da sola” e”Prima della rivoluzione”. I temi trattati spaziano dalla giovinezza alla psicanalisi, dalla cinefilia alla solitudine, evidenziando le sfide e le contraddizioni del periodo adolescenziale.

Ogni serata sarà arricchita da una lettura interpretata di brani di autori che hanno esplorato l’adolescenza, tra cui Matteo Bussola, Alberto Moravia e Raymond Radiguet. Dopo la lettura, seguirà una conferenza con ospiti d’eccezione come il filosofo Vito Mancuso, la Presidente della Fondazione Bertolucci e nipote del regista Valentina Ricciardelli e il critico cinematografico Paolo Mereghetti.

Oggi più che mai, parlare di adolescenza significa confrontarsi con una fase della vita tanto affascinante quanto complessa, resa ancora più delicata dal contesto storico in cui ci troviamo. Gli adolescenti di oggi non solo affrontano le difficoltà intrinseche del loro percorso di crescita, ma anche le conseguenze di eventi globali che hanno stravolto il loro modo di relazionarsi e vivere la socialità, come la lunga chiusura in casa durante la pandemia. Riflettere su questi temi attraverso il cinema di Bertolucci ci offre l’opportunità di prendere coscienza della fragilità e della forza di questa generazione, e di comprendere meglio la ribellione e il bisogno di libertà che caratterizzano l’adolescenza in ogni epoca.

Programma dettagliato:

4 novembre 2024

Lettura: estratto da La neve in fondo al mare di Matteo Bussola

Conferenza: Vito Mancuso, filosofo di fama internazionale

Proiezione: The Dreamers (restaurato)

10 novembre 2024

Lettura: estratto da Agostino di Alberto Moravia

Conferenza: Valentina Ricciardelli, nipote di Bertolucci e testimone del set di Io ballo da sola

Proiezione: Io ballo da sola

17 novembre 2024

Lettura: estratto da Il diavolo in corpo di Raymond Radiguet

Conferenza: Paolo Mereghetti, autore del celebre Dizionario del cinema

Proiezione: Prima della rivoluzione

Dopo ogni lettura e conferenza, verrà offerto un risotto giallo e un calice di bollicine, prima della proiezione del film.

Prezzi e orari:

Ingresso serata del 4 novembre (conferenza Vito Mancuso e proiezione del film): €20

Ingresso per la conferenza di Vito Mancuso del 4 novembre: €10

Ingresso per la proiezione del film del 4 novembre: €15

Ingresso serate del 10 novembre e del 4 novembre: €15

Abbonamento per tutte e tre le serate: €40

Orario di inizio: 19:00 per tutte le serate

Biglietti disponibili presso la biglietteria online via e-mail [email protected] o direttamente in loco (fino a esaurimento posti).

Location: Ex Convento dell’Annunciata, Via Pontida 22, Abbiategrasso