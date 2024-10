Halloween al Mercato Centrale di Firenze: musica, make-up spaventosi e sorprese per chi si traveste

Mercato Centrale Firenze festeggia la notte più paurosa dell’anno, quella di Halloween, con un evento che unisce musica, divertimento e gusto. E uno sconto sulla consumazione per chi si presenta vestito da strega, vampiro o in altro costume spaventoso.

L’appuntamento è giovedì 31 ottobre dalle 19.30 al primo piano del mercato di San Lorenzo con zombie, vampiri e zucche. La serata sarà scandita dalla musica del dj set dei Snthm, gruppo di dj con base a Firenze specializzato in musica techno, ambient e house. La make-up artist Bianca Bonanno allestirà una postazione di trucco a tema aperta a tutti (per prenotazioni: [email protected] o 055 2399798).

In questa serata da brividi, sarà possibile consumare un drink speciale, RossOscuro a 12 euro, con shot in omaggio. Per chiunque si presenterà al bar o alla birreria in costume, rigorosamente spaventoso, sarà possibile avere uno sconto del 20% sulla consumazione.

Mercato Centrale

Il Mercato Centrale è stato ideato e fondato nel 2014 a Firenze da Umberto Montano, imprenditore appassionato e creativo con oltre quarant’anni di esperienza nel vasto panorama della ristorazione fiorentina di alta qualità, con l’obiettivo di contrastare la lenta scomparsa dal centro città dei negozi di alimentari tradizionali e di tutte le buone pratiche del loro mestiere. Per dare vita al suo progetto, Montano ha trovato una visione condivisa e si è associato al gruppo Human Company della famiglia Cardini-Vannucchi, punto di riferimento in Italia nel turismo all’aria aperta. La sinergia nata dal loro incontro ha permesso di decodificare un nuovo linguaggio nel mondo del cibo, che fa della semplicità la sua forza. Questa idea prende vita in un formato innovativo, che porta in primo piano gli “artigiani del gusto” e il loro saper fare in un’ideale piazza della bontà, luogo di incontro e spazio per la scoperta, in dialogo costante con il tessuto urbano. Il Mercato Centrale conta oggi cinque location: a Firenze, Roma, Torino, Milano e Melbourne, confermandosi un format in continua evoluzione.