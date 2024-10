SENEC: soluzioni innovative che uniscono sostenibilità ed efficienza energetica

Quanti sono alla ricerca di soluzioni per la gestione intelligente della propria energia, per l’accumulo energetico o per la mobilità sostenibile, possono affidarsi a SENEC, autentico punto di riferimento nel settore.

Fondata a Lipsia nel 2009, l’azienda tedesca dispone di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, che hanno l’obiettivo di permettere agli utenti, siano essi cittadini privati o imprese, di utilizzare, gestire e condividere la propria energia green in modo efficiente e consapevole.

Fra i prodotti più apprezzati, ad esempio, possiamo ricordare il sistema di accumulo fotovoltaico SENEC.Home. Permette, infatti, di immagazzinare l’energia prodotta dai pannelli solari durante il giorno e utilizzarla in condizioni di scarso irraggiamento. Questa tecnologia riduce in maniera significativa la dipendenza dalla rete elettrica tradizionale, consentendo di raggiungere livelli di autosufficienza energetica fino al 90%.

Altrettanto efficienti e moderni sono i moduli SENEC.Solar. Caratterizzati da un design bifacciale e alla tecnologia a mezza-cella di tipo “n”, sono concepiti per catturare la luce naturale su entrambi i lati. Possono inoltre essere istallati in vari contesti, come facciate o tetti piani.

SENEC è attiva anche nel settore della mobilità elettrica con diverse tipologie di wallbox da esterno, stazioni di ricarica compatte e facili da installare, che promuovono l’adozione dei veicoli elettrici e la conseguente riduzione delle emissioni di CO2.

La presenza di SENEC in Italia si è rafforzata nel 2017 con l’apertura di due filiali a Milano e Bari. Tale espansione ha consentito di fornire un supporto tecnico diretto e personalizzato ai clienti italiani, rispondendo in modo tempestivo alle esigenze locali.

D’altra parte, l’acquisizione dell’azienda da parte di EnBW, Energie Baden-Württemberg AG, nel 2018, uno dei maggiori fornitori energetici della Germania, ha accelerato lo sviluppo di nuove soluzioni nel settore delle energie rinnovabili, consolidando ulteriormente la posizione di SENEC a livello globale.

L’impegno e il successo di SENEC, infine, sono confermati da numerose certificazioni internazionali, tra cui la UNI EN ISO 9001:2015 per gli elevati standard qualitativi, la UNI EN ISO 14001:2015 per la gestione ambientale e la UNI EN ISO 45001:2018 per la sicurezza sul lavoro.

Recentemente, l’azienda ha ottenuto anche la certificazione ESG, che riconosce il suo contributo allo sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale e di governance.

Per maggiori informazioni sui prodotti e servizi offerti, visitare il sito ufficiale all’indirizzo https://senec.com/it.