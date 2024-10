Usa204: per gli esperti sarà l’elezione più contesa dai tempi di Bush contro Gore

L’effetto dell’ingresso a sorpresa della candidata Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca sembra essersi esaurito. Gli ultimi sondaggi mostrano una riduzione del gap tra i dem e Donald Trump. Negli Stati in bilico la distanza tra gli sfidanti è minima, nel margine di errore da far temere un’elezione tra le più incerte della storia degli Stati Uniti d’America.

Donald Trump viene indicato per la prima volta dal 7 agosto dal sito di sondaggi FiveThirtyEight come il favorito nella competizione presidenziale. Anche in questo caso si tratta di un margine risicato, 51% di possibilità di vittoria contro il 49% di Harris, ma segnale di un’inversione del trend.

Lo stratega repubblicano Matt Gorman ritiene che sarà l’elezione più incerta da quella del 2000, evocando lo spettro di uno scontro che vide il repubblicano George W. Bush prevalere sul democratico Al Gore per 537 voti in Florida con una battaglia legale arrivata sino alla Corte Suprema.

In Pennsylvania Harris avrebbe un vantaggio sull’avversario di appena 0,3 punti percentuali ma le cose non vanno meglio negli altri swing State. In Arizona Trump è avanti dell’1.7%, in Georgia dell’1,8%, in North Carolina dello 0,5% e nel Wisconsin dello 0,7%. In Michigan e Nevada entrambi i candidati sono alla pari.

Gli uragani che hanno colpito il sud est degli USA hanno permesso a Trump di alimentare una campagna anti governativa. Il sostegno di Elon Musk a Trump starebbe mobilitando una fascia di elettorato conservatore e per la prima volta nella storia Usa la Silicon Valley sarebbe più vicina ai repubblicani che ai democratici. Non aiutano Harris il peggioramento della crisi in Medio Oriente e le sue posizioni percepite non abbastanza filo israeliane.

Inoltre gli elettori non sembrano percepire una differenza sostanziale tra Harris e Biden. Questi fattori spiegano cosa abbia fatto “arrancare” la campagna dei dem. Tant’è che si registra un significativo slittamento a destra dei latinos sul tema dell’immigrazione.