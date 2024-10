Il futuro delle aree rurali nell’UE: il commento di Confai Bergamo

“Dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura europea’: è questo il titolo di un nuovo documento sulle prospettive future del settore primario su scala continentale, redatto da un gruppo di esperti di alto livello con l’obiettivo di servire da base – come informa la rivista specializzata PianetaPsr – per i prossimi lavori della nuova Commissione Europea.

“Competitività, sostenibilità e resilienza sono alcune tra le parole d’ordine che troviamo nel recente documento sulle prossime frontiere dell’agricoltura comunitaria – commenta Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia -. Con queste linee guida le istituzioni europee sembrerebbero intenzionate a rivitalizzare l’idea di un patto rurale globale, già manifestata dal precedente esecutivo UE, come base per affrontare le sfide che attendono il mondo agricolo e la società”.

“Il nuovo documento di indirizzo contiene spunti interessanti in vista di un prossimo dibattito a tutto campo, che coinvolgerà presumibilmente anche il Parlamento Europeo – sottolinea il segretario provinciale di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo –. Costruire un settore agricolo più attraente e diversificato e migliorare l’accesso alla conoscenza e all’innovazione sono imperativi indiscutibili e vanno senz’altro accolti favorevolmente. D’altra parte, occorre che siano accompagnati da concrete prese di posizione. Da parte nostra consideriamo fondamentale procedere rapidamente verso un’integrazione più ampia del contoterzismo agrario nelle politiche pubbliche per il settore primario, se vogliamo che i progetti per la filiera agroalimentare possano realizzarsi in maniera efficiente e facendo leva su opportune economie di scala”.