Step By Step: abbigliamento e calzature che rispondono ad ogni esigenza di stile

Potendo contare su un’offerta ampia, regolarmente aggiornata e al passo con le ultime tendenze della moda, Step By Step (www.stepbystepshop.com) rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per quanti desiderano acquistare abbigliamento, calzature e accessori di qualità, a condizioni competitive.

Con un’esperienza di oltre settant’anni, l’azienda italiana si distingue per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione, unendo i vantaggi che caratterizzano la classica esperienza di shopping in store con il mondo digitale.

Accedendo all’e-commerce ufficiale, infatti, i clienti possono trovare un’ampia selezione di articoli, espressione dei brand più celebri del settore. Alcuni esempi? Tommy Hilfiger, Barbour, Weekend MaxMara, Blauer e AX Armani Exchange.

Per ciò che riguarda le alternative, invece, s’incontrano bluse, jeans, maglieria, pantaloni, ma anche proposte più eleganti, come blazer, gonne, abiti, camicie ed Emme Marella cappotti, ideali da indossare anche in ufficio.

Oltre ai capi d’abbigliamento, un focus particolare viene dedicato agli accessori. I clienti hanno l’opportunità di scegliere tra varie tipologie di borse, cinture, sciarpe e cappelli, capaci di completare qualsiasi outfit.

Nella sezione riservata alle calzature, invece, si trovano sneakers, stivaletti, décolleté e anfibi. Tutti gli articoli sono proposti a condizioni competitive, a cui si affiancano promozioni periodiche e sconti regolari, che portano ad un concreto risparmio.

Gli acquisti online si realizzano in pochi e semplici passaggi. L’esperienza di shopping risulta piacevole grazie a un’interfaccia intuitiva e alla suddivisione in categorie ben organizzate, complete di informazioni e immagini ad alta risoluzione.

Le spedizioni sono rapide, mentre per i pagamenti sono disponibili solo modalità sicure e trasparenti, come PayPal, carta di credito e soluzioni rateali. In aggiunta, per garantire la massima serenità, è previsto il reso entro 30 giorni.

Arrivata oggi alla terza generazione, infine, Step By Step può anche contare su tre negozi fisici, nella città di Lecce. Gli store, che si differenziano per offerta, dimensioni e superficie, sono accoglienti e dispongono d un’ampia selezione di prodotti, così da rispondere alle diverse preferenze del pubblico.

Qui, come online, i clienti possono contare su un servizio di assistenza preciso e cordiale, sempre pronto per dare suggerimenti e consigli su misura, e per creare total look personalizzati.