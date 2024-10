Thanks, welcome Aboard!: dal 18 ottobre il nuovo singolo

Dal 18 ottobre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale “14.08”, il nuovo singolo dei Thanks, Welcome Aboard!. “14.08” è un brano che racconta un momento di svolta nella vita di una persona in lotta con sé stessa: la paura di aver ferito, la presa di consapevolezza, la decisione di affrontare il problema, l’accettazione degli errori passati e l’assunzione di responsabilità nei confronti del proprio futuro. Prosegue l’evoluzione del sound della band verso la fusione di elementi organici ed elettronici

Spiega la band a proposito del nuovo brano: “Con 14.08 (14 agosto) abbiamo voluto ripercorrere un momento importante della vita del nostro cantante Marco: il giorno e l’ora esatta in cui è riuscito a vincere un importante blocco personale di cui abbiamo parlato nel nostro primo singolo Going Crazy. Con questa canzone ripercorriamo le sensazioni e le domande che ci si pone durante una fase di vita così delicata e importante. Dopo i recenti cambiamenti nell’organico della band, 14.08 è anche il nostro modo di dare il benvenuto al ‘barone’ Simone Tirello alla batteria!”

Biografia

Il progetto musicale “Thanks, Welcome Aboard!” nasce a Trieste nel 2018 come duo acustico indie-rock dall’incontro tra l’estro creativo del cantante Marco Vitrotti e l’energia del chitarrista Robert Macovei. Nell’estate del 2020 il gruppo inizia ad aprirsi a nuove sonorità, fino a raggiungere la sua formazione attuale con Damiano Gallo alla tastiera e al sax, Andrea Bensi al basso e Michele Manfredi alla batteria. Negli anni successivi i TWA iniziano a presentare dal vivo la propria musica alla scena triestina, dai locali della città a palchi più affermati come quello del castello di San Giusto, dove partecipano alla finale del Miela Music Contest 2021. La band trova il suo carattere e la sua originalità nelle diverse provenienze e influenze musicali dei membri, che confluiscono nelle storie di vita raccontate nelle loro canzoni.