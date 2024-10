Cantine Mastrangelo festeggia la Vendemmia 2024 con una promo esclusiva

Cantine Mastrangelo, eccellenza enologica lucana con sede a Bernalda, in provincia di Matera, lancia una speciale promozione autunnale sul vino bianco biologico greco di eccellenza, il Margherì, ottenuto da uve Greco Matera DOC. In occasione della vittoria del prestigioso premio “ Best Wine Stars 2024 ” e della recente vendemmia di successo, l’azienda ha deciso di regalare una bottiglia omaggio a chi visita il loro sito ed effettua un acquisto. Un’occasione da non perdere per ogni amante del buon vino, per scoprire il gusto autentico del vino biologico lucano pluri-premiato!

Una lunga storia di Passione e Tradizione

Le Cantine Mastrangelo affondano le radici in una lunga tradizione familiare nel cuore della Basilicata. Fondata per valorizzare il territorio, l’azienda si è evoluta nel tempo, mantenendo un forte legame con la terra e le sue tradizioni. Specializzata nella produzione di vino bianco biologico lucano di alta qualità, come il rinomato Greco Matera DOC, Cantine Mastrangelo unisce innovazione e rispetto per l’ambiente. Il nostro approccio riflette l’amore per il territorio lucano e l’eccellenza vitivinicola.

Perchè “Margherì”?

Il vino bianco biologico Margherì Greco Matera DOC , eccellenza delle Cantine Mastrangelo, nasce in memoria della nonna Margherita, conosciuta come “Margarì” tra la gente del posto.

Una delle sue ultime richieste era quella di procedere all’espianto del vecchio vigneto, che produce uva da tavola (Regina e Italia), per piantumare un’uva di bacca bianca, il Matera greco.

Un 2024 coronato da un riconoscimento internazionale

Il Best Wine Stars, tenutosi a Milano, rappresenta uno dei momenti più significativi nel panorama enologico internazionale, riunendo i migliori produttori, esperti e appassionati di vino italiani ed internazionali. Il Margherì 2021 è riuscito a trionfare in una competizione serrata, distinguendosi per la sua qualità straordinaria e le caratteristiche uniche che riflettono il terroir lucano. Il Margherì Matera Greco DOC 2021 è stato così incoronato come il Miglior Vino Bianco al prestigioso Best Wine Stars 2024.

Vendemmie: non solo gioie

Giuseppe, fondatore di cantine Mastrangelo racconta che la vendemmia 2023 non è andata così bene come si aspettavano, infatti a causa della peronospora sono stati costretti a buttare tutto il raccolto e quindi non hanno potuto vendemmiare. Per favorire il meglio di questo vino si raccolgono solo i migliori grappoli di uva e sfortunatamente l’anno scorso non è andato nel migliore dei modi.

A differenza dell’anno precedente, l’annata 2024 è andata diversamente, infatti la vendemmia è stata un SUCCESSO. La vendemmia si è svolta in un clima di festa, celebrando il rapporto con la terra e l’amore per la viticoltura.

I dettagli della promozione

Data la vittoria del premio e la recente vittoria del prestigioso premio “Best Wine Stars 2024” e la recente vendemmia che è stata un grande successo, Giuseppe Mastrangelo ha pensato di festeggiare con una promo speciale sulle annate 2021-2022 del vino Margherì.

Andando sullo shop cantinemastrangelo.it sarà possibile acquistare 6 bottiglie di Margherì al prezzo di 5.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.cantinemastrangelo.it/