Terza vittoria del Catania

Ancora Catania, senza sosta, è la terza vittoria consecutiva. Nell’incontro pomeridiano al Massimino, oltre i 17mila spettatori, i rossazzurri annullano, con il punteggio di 2-0, il Team Altamura, nel match valido per la nona giornata del campionato di Serie C, girone C. La partita si chiude già al primo tempo, con le reti segnate da Carpani e Inglese.

A questo punto i rossazzurri si trovano in alta classifica, anche con un pizzico di amarezza per la notizia della penalità di un punto arrivata nel corso della settimana.

I pugliesi hanno decisamente faticato a trovare spazi, ingabbiata dalla buona prestazione e organizzazione dei padroni di casa. Atleticamente perfetti. Da sottolineare la grande prestazione del portiere pugliese Pane, che con le sue parate mantiene l’Altamura in partita fino ai minuti finali.

In tribuna anche il sindaco di Catania Enzo Trantino e l’assessore Sergio Parisi, impegnato in questo periodo in tanti fronti dedicati allo sport.