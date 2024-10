Portaerei di Pachino nel sud dell’isola di Taiwan: scattata allerta

Xi Jinping è stato sempre chiaro: Taiwan è Cina. Il presidente Xi Jinping lo ha chiarito sia a Taiwan sia agli Stati Uniti d’America. Ma evidentemente l’Amministrazione Biden dopo avere “sostenuto” il fronte in Ucraina contro i russi, quello in Medio Oriente contro gli arabi, ora punta ad un terzo fronte contro i cinesi!

Taiwan è in “massima allerta”. Una portaerei di Pechino infatti è stata rilevata nel sud dell’isola. “La portaerei cinese Liaoning è entrata nelle acque vicino al Canale Bashi e si sta probabilmente dirigendo verso il Pacifico occidentale” ha affermato il ministero taiwanese della Difesa aggiungendo che l’esercito è “in massima allerta, pronto a rispondere se necessario”.

Il ministero della Difesa di Taiwan ha inoltre riferito di aver rilevato in 24 ore 11 aerei e 8 navi da guerra cinesi, più un’altra imbarcazione. Nove jet dell’esercito popolare di liberazione hanno attraversato la linea media dello Stretto di Taiwan e sono entrati nella zona di difesa di identificazione aerea da nord, da sud ovest e da est. Le forze armate taiwanesi “hanno monitorato la situazione e risposto di conseguenza” seguendo l’evoluzione degli eventi. Tutti segnali della possibile apertura di un nuovo focolaio di guerra. Sempre che gli americani la smettano di ingerire in casa d’altri. Taiwan infatti è Cina. Su questo non ci sono molti dubbi…