Arrestato a Fiumicino italo spagnolo condannato per furto con scasso

Su di lui pendeva un mandato d’arresto europeo emesso dalla Spagna. L’uomo, latitante da diverso tempo, è un cittadino italo spagnolo di 35 anni, condannato a 6 anni di reclusione per furto con scasso. Il latitante è stato arrestato dalla polizia a Fiumicino.

Da giorni, dopo la segnalazione da parte delle autorità spagnole della sua possibile presenza in Italia, gli agenti della Digos di Roma hanno avviato le attività di ricerca.

Il latitante è stato rintracciato nel comune di Fiumicino mentre usciva a bordo della sua auto. Il trentenne, considerato in Spagna il miglior ladro di casseforti, sarebbe ritenuto maestro dell’ossicombustione, una tecnica complessa che consiste nel bruciare l’acciaio e il ferro delle casseforti con una fiamma ossidrica fino all’apertura.

Grazie alla sua particolare abilità avrebbe stretto legami con esponenti della criminalità iberica con i quali avrebbe agito mettendo a segno numerosi colpi anche in altri Paesi europei, in particolare a Francoforte e Berlino in Germania. L’uomo, attualmente nel carcere di Regina Coeli, è stato posto a disposizione della Sezione Penale della Corte d’Appello di Roma competente sulla procedura di estradizione.