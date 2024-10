Pisa. Inaugurata al Fortilizio la mostra Cantami Diva del maestro Raffaele De Rosa

Inaugurata presso il Fortilizio della Cittadella la mostra “Cantami Diva” del maestro Raffaele De Rosa, che resterà aperta fino al 24 novembre. In esposizione oltre 20 dipinti, testimonianza dell’ultima produzione dell’artista suggestionato dalla mitologia e dalle imprese degli eroi resi eterni nell’Iliade di Omero. Nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre il vernissage alla presenza dell’assessore alla cultura del Comune di Pisa, Filippo Bedini, dell’artista, Raffaele De Rosa, e del curatore della mostra, Jacopo Suggi.

“Siamo felicissimi di ospitare la mostra di un’artista a tutto tondo, da sempre legato a Pisa – dichiara l’assessore alla cultura Filippo Bedini. Un legame rinsaldato ancor di più negli ultimi anni con la realizzazione di due opere: il disegno per una vetrata che si trova all’interno dell’Istituto Russoli e, soprattutto, il Palio della Vittoria realizzato per l’ultima edizione del Gioco del Ponte. L’esposizione, che sarà ospitata ancora una volta al Fortilizio della Cittadella, presenta una serie di opere di medie e grandi dimensioni; sono vere e proprie esplosioni di forme e colori ispirate all’Iliade e alla Guerra di Troia, che rappresentano anche l’occasione per riflettere su un tema purtroppo sempre attuale come quello della guerra, ma da una prospettiva intima, rovesciata, fatta di armonia, bello e colore”.

La mostra

Da più di 3000 anni l’Iliade è la storia che tramanda le gesta degli Achei nell’assedio durante la sanguinosa Guerra di Troia. Veicolato prima oralmente e poi attraverso la parola scritta, il racconto si è impresso nell’immaginario della gran parte del mondo, influenzando nel corso del tempo intellettuali, letterati e artisti, che vi hanno trovato un repertorio inesauribile.

Anche nelle variegate letture di De Rosa, l’Iliade ha sempre avuto un posto di primo piano, poiché l’artista è rimasto profondamente affascinato non solo dalla battaglia, dagli dei e dai guerrieri mitici, ma anche dalla figura di Omero, che si lega alla tradizione degli aedi, i cantori a cui era affidata la divulgazione delle memorie e delle storie nella Grecia antica.

E anche il pittore ha voluto indossare i panni dell’aedo, ricercando le parole a lui più congeniali per restituire il poema. Attraverso opere di grande e medio formato, si sviluppa l’epopea uscita dal pennello di De Rosa dando vita a dipinti che pongono il visitatore non davanti a una mera rappresentazione dell’Iliade, ma a una narrazione sempre viva, multiforme, caratterizzata da una pluralità di significati e interpretazioni.

La riflessione dell’artista raccoglie i messaggi universali sparsi nel mito e li fa propri, come ad esempio il ripetersi di guerre fratricide, gli interessi dei potenti a discapito degli umili e il dolore degli oppressi, tutti aspetti archetipi che caratterizzano ancora ferocemente la nostra contemporaneità.

Orari

La mostra Raffaele De Rosa “Cantami Diva: suggestioni artistiche attorno alla Guerra di Troia” resterà aperta fino al 24 novembre. L’esposizione è visitabile dal giovedì alla domenica, in orario 15.00 – 18.00. L’ingresso alla mostra è gratuito. Contestualmente sarà possibile, nell’orario di apertura, visitare la torre Guelfa. Nell’atrio del Palazzo Comunale è inoltre visibile la grande opera “Cantami Diva”.