Turista tedesco di 74 anni muore precipitando dal Sentiero delle rocce di Velloi

Tragedia nel Meranese dove un escursionista è deceduto precipitando dal Sentiero delle rocce di Velloi, in Alto Adige. Si tratta di un sentiero panoramico sopra la conca di Merano, frequentato in particolare da turisti in autunno. Per motivi ancora in via di accertamento l’escursionista è precipitato lungo una parete di roccia per una cinquantina di metri, morendo sul colpo.

Vani i soccorsi del soccorso alpino, della Guardia di finanza e dell’elicottero Pelikan 1, che ha solo potuto trasportare la salma a valle. La vittima è un turista tedesco di 74 anni. La moglie ha assistito all’incidente e ha subito un forte choc.