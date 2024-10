Torna al Giardino Corsini “Firenze Flower Show”: il 12 e 13 ottobre l’ottava edizione

Firenze Flower Show, inserita tra le più importanti fiere florovivaistiche nazionali, è pronta a tornare con la mostra mercato di piante rare e inconsuete che giunge alla sua ottava edizione, la seconda autunnale. La location sarà ancora il Giardino Corsini che, nel cuore della città di Firenze, aprirà le sue porte dal 12 al 13 Ottobre per farvi entrare nel mondo dei migliori vivaisti e artigiani d’Italia e non solo.

“Un bell’evento che si ripete al giardino Corsini, tanto che siamo già arrivati alla ottava edizione – ha detto la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi – Firenze Floer Show presenta un programma molto ricco come sempre e siamo contenti di presentare questo evento che avvicina le persone non necessariamente professionisti, al mondo delle piante che oggi è così importante e fondamentale per il nostro presente e per il nostro futuro. Al giardino Corsini arrivano tanti fiorentini e non solo, che possono partecipare a una serie importante di eventi collaterali, dagli incontri, ai dibattiti, ai workshop, all’artigianato che ha a che fare col mondo green. Insomma una manifestazione che dopo aver riscosso l’attenzione e il sostegno di tante istituzioni, ci auguriamo possa ottenere anche in questa edizione il successo e le risposte da parte del pubblico che ha ottenuto nelle edizioni precedenti”.

Circa 70 espositori coloreranno e daranno vita a questo spettacolo naturalistico presentando le più rare e inconsuete varietà di piante derivanti da tutto il mondo e i prodotti artigianali più particolari vicini al tema green.

Anche quest’anno con l’attiva partecipazione e collaborazione di tutte le istituzioni locali tra cui la Regione Toscana, il Comune di Firenze, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali dell’Università di Firenze e numerosissime associazioni e realtà fiorentine.

Il percorso che i visitatori potranno trovare passerà infatti per tutte le varietà botaniche più particolari, introvabili e di qualità: per la prima volta però saranno presentate al pubblico fiorentino tutte quelle varietà che permettono di dare colore e meraviglia ai balconi e ai giardini durante il periodo invernale.

Non mancheranno ovviamente alberi da frutto, una vasta collezione di graminacee ornamentali, piante perenni, ma anche di aceri giapponesi, piante carnivore e grasse. E poi tante specie di bulbi da fiore, una vasta collezione di rose antiche e moderne e gli stravaganti kokedama.

Il pubblico sarà coinvolto anche in un percorso che da sempre si intreccia con quello botanico, molti gli artigiani di nicchia provenienti da ogni parte d’Italia, ciascuno con la propria particolarità: dall’arredamento da giardino, alla ceramica fino ai gioielli floreali e tanto altro.

Come in ogni edizione, all’interno della manifestazione sarà allestito un angolo enogastronomico e non mancherà, anche quest’anno, un cocktail bar pronto a farvi degustare birre artigianali e drink floreali.

Per il pubblico presente, poi, sarà impossibile annoiarsi grazie all’ampio ventaglio di attività collaterali gratuite che si susseguiranno per tutti i due giorni: gli esperti del settore metteranno al centro il giardinaggio di qualità e di conseguenza tutte le loro conoscenze in campo florovivaistico.

Un’occasione sia per i più esperti e appassionati del settore, sia per i neofiti che non hanno ancora sviluppato il pollice verde di entrare in contatto con gli esperti e, soprattutto, imparare nuove tecniche e nozioni. Anche i più piccini potranno divertirsi con le tante attività gratuite a loro dedicate.

Una grande novità di questa edizione sarà un momento prezioso di confronto tra professionisti del settore del verde, un incontro che parlerà del mondo vegetale, del paesaggio e del nostro rapporto con la natura. Il convegno, aperto a tutti previa prenotazione online sul sito ufficiale dell’evento, si terrà la mattina di sabato 12 Ottobre all’interno di Giardino Corsini.

Ogni attività collaterale che si svolge all’interno della manifestazione è gratuita ed aperta a tutti, previa iscrizione online sul sito ufficiale www.firenzeflowershow.com.