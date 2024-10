La Scienza del Colore per il Design e l’Arredo Casa a Expocasa

Gabriella Alison Cevrero (www.alisoninteriors.it) è stata una delle protagoniste dell’evento organizzato da CASARTIGIANI Piemonte a Expocasa, intitolato “La Scienza del Colore per il Design e l’Arredo Casa“, tenutosi nel prestigioso contesto della fiera torinese all’Oval Lingotto Fiere. Questo evento ha messo in evidenza l’importanza del colore nell’ambito dell’interior design e dell’arredo, esplorando il potenziale di trasformazione degli spazi attraverso una consapevole e studiata scelta cromatica.

Expocasa, una delle manifestazioni di punta del settore, ha visto la partecipazione di oltre 40.000 visitatori, attirando appassionati, professionisti e operatori da tutta Italia. La fiera, giunta alla sua 61ª edizione, è stata un vero successo, con più di 250 brand presenti e una vasta gamma di workshop e approfondimenti tematici che hanno arricchito l’offerta espositiva. Tra questi, uno dei momenti di maggior interesse è stato proprio l’evento di CASARTIGIANI Piemonte, che ha coinvolto artigiani e designer del territorio, tra cui spicca la figura di Cevrero.

Gabriella Alison Cevrero: Interior e Color Designer

Gabriella Alison Cevrero, docente di Interior Design e Color Design presso l’Accademia Telematica Europea, ha una lunga esperienza nell’ambito della psicologia del colore e del Feng Shui, e collabora con importanti aziende per la definizione di complesse palette cromatiche destinate alla grande distribuzione. Grazie alla sua esperienza, è stata in grado di offrire ai partecipanti un punto di vista approfondito su come il colore possa influire non solo sull’estetica degli spazi, ma anche sul benessere psicofisico di chi li abita.

Durante il suo intervento a Expocasa, Cevrero ha illustrato come la scienza del colore, se applicata correttamente, possa migliorare la percezione degli ambienti, ottimizzare l’uso degli spazi e generare emozioni positive. Ha sottolineato come la scelta dei colori non sia un semplice fatto estetico, ma una vera e propria disciplina che combina arte, scienza e psicologia. Il suo approccio è particolarmente influenzato dai principi del Feng Shui, una disciplina millenaria che studia l’energia negli spazi e il modo in cui i colori possono migliorare il flusso energetico all’interno delle abitazioni.

E per chi desidera approfondire il tema colore, Gabriella Alison Cevrero sarà nuovamente protagonista al prestigioso evento Lugano Lifestyle (www.luganolifestyle.ch), che si terrà dal 10 al 13 ottobre a Lugano. Durante il suo intervento, previsto per domenica 13 ottobre alle ore 14:00, Cevrero parlerà dell’Armonia dei Colori in Casa, mostrando come le giuste tonalità possano trasformare l’atmosfera degli ambienti domestici e migliorare la qualità della vita. L’evento, che riunisce professionisti di architettura, design e arte, rappresenta un’importante piattaforma di dialogo su tendenze e innovazioni nel settore​.

L’evento CASARTIGIANI e il design sostenibile

L’evento “La Scienza del Colore per il Design e l’Arredo Casa”, organizzato da CASARTIGIANI Piemonte, ha voluto porre l’accento su come le scelte cromatiche siano una componente fondamentale del design sostenibile. In un momento storico in cui la sostenibilità è al centro delle preoccupazioni globali, anche il mondo dell’arredo e del design deve fare la sua parte. I colori, infatti, non solo definiscono gli spazi, ma possono anche influenzare la percezione del comfort termico e luminoso, riducendo di conseguenza il consumo energetico.

Cevrero ha spiegato come i colori freddi, ad esempio, possano dare una sensazione di freschezza in ambienti caldi, riducendo la necessità di raffrescamento artificiale, mentre i colori caldi possono fare lo stesso in climi freddi. La giusta combinazione di tonalità e materiali può quindi contribuire a creare ambienti più efficienti dal punto di vista energetico, senza sacrificare il comfort e l’estetica.

Il colore come strumento di narrazione

Durante l’evento, Cevrero ha posto l’attenzione anche sul potere narrativo del colore. Ogni colore ha una storia, una simbologia e una capacità intrinseca di evocare sensazioni e ricordi. Per questo motivo, la scelta del colore in un progetto di interior design non deve essere casuale, ma piuttosto il risultato di un’analisi attenta delle caratteristiche dello spazio, della funzione che esso deve svolgere e delle persone che lo vivranno.

Nel corso del workshop, ha condiviso alcuni casi studio di progetti a cui ha lavorato, mostrando come la scelta cromatica abbia trasformato spazi abitativi e commerciali. Uno degli esempi più interessanti è stato quello di un progetto per una catena di negozi, dove l’uso di una palette cromatica specifica ha contribuito a migliorare l’esperienza d’acquisto, influenzando il comportamento dei clienti e aumentando le vendite.

L’importanza della personalizzazione

Un altro punto chiave trattato da Cevrero durante il suo intervento è stato il concetto di personalizzazione. Il colore, ha spiegato, è uno degli strumenti più potenti per esprimere la propria identità e creare ambienti che rispecchino il carattere e le emozioni di chi li vive. In un mondo sempre più standardizzato, la personalizzazione è un valore aggiunto che consente di distinguersi e creare spazi unici.

In questo contesto, il ruolo del designer diventa fondamentale: deve essere in grado di ascoltare le esigenze del cliente, comprendere i suoi gusti e trasformarli in una scelta cromatica che renda lo spazio non solo bello, ma anche funzionale e accogliente. La personalizzazione del colore, secondo Cevrero, può anche avere un impatto significativo sul benessere psicologico: vivere in uno spazio che riflette la propria personalità contribuisce a migliorare l’umore e la qualità della vita.

Il futuro del colore nel design

L’evento di CASARTIGIANI Piemonte ha rappresentato un importante momento di riflessione sul futuro del design e del colore. Cevrero ha concluso il suo intervento parlando delle nuove tendenze cromatiche, sottolineando come la ricerca stia spingendo sempre più verso tonalità che richiamano la natura, il benessere e la sostenibilità. I colori della terra, del cielo e del mare stanno tornando in auge, offrendo una sensazione di connessione con l’ambiente naturale e contribuendo a creare ambienti rilassanti e rigeneranti.

Le nuove tecnologie stanno inoltre aprendo la strada a possibilità inedite: grazie ai materiali intelligenti e alle vernici fotocromatiche, gli ambienti possono cambiare colore in base alla luce o alla temperatura, offrendo soluzioni dinamiche e personalizzabili come mai prima d’ora.

“La Scienza del Colore per il Design e l’Arredo Casa” ha dimostrato come il colore, se utilizzato con consapevolezza e competenza, possa diventare un potente strumento di trasformazione degli spazi. Grazie all’esperienza e alla visione innovativa di professionisti come Gabriella Alison Cevrero, l’interior design può evolvere in direzioni sempre più personalizzate, sostenibili e in armonia con le esigenze contemporanee.

In un mondo in cui l’estetica e il benessere abitativo sono sempre più importanti, eventi come quello organizzato da CASARTIGIANI Piemonte rappresentano un’occasione preziosa per riflettere sul futuro del design e per scoprire come le scelte cromatiche possano fare la differenza nella vita quotidiana di ciascuno di noi. Expocasa si è confermata ancora una volta una piattaforma di scambio e innovazione, offrendo spunti e ispirazioni per un futuro sempre più colorato e consapevole.

Per contattare la Designer Gabriella Alison Cevrero un clic qui