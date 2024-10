Orbetello. Madre e figlio trovati morti nel giardino di casa a San Donato

La donna viene descritta come molto anziana. Secondo quanto riportano le testate locali, avrebbe avuto 90 anni, mentre il figlio avrebbe avuto 70 anni. Madre e figlio sono stati ritrovati senza vita nel giardino di casa a Orbetello, in provincia di Grosseto. I due congiunti sarebbero morti diversi giorni fa ma i loro corpi non sono stati rinvenuti, a causa della posizione isolata dell’abitazione. A notare la donna un passante, che ha allertato i soccorsi, purtroppo vani. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, anche i vigili del fuoco e i carabinieri per l’avvio delle indagini.

Il ritrovamento dei due cadaveri è avvenuto lunedì 7 ottobre in una zona rurale e isolata di San Donato, frazione di Orbetello, nel Grossetano. Una passante ha notato la donna riversa a faccia in giù nel vialetto e, credendo si trattasse di un malore, ha contattato i soccorsi. All’arrivo degli operatori sanitari è stato ritrovato anche il corpo dell’uomo all’interno di un pozzo artesiano.