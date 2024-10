Villanova D’Ardenghi. Giuseppe Mussi morto in un incidente stradale a Gropello Cairoli

Giuseppe Mussi, 59 anni, residente a Villanova d’Ardenghi, è morto per l’uscita di strada della sua Citroen C1. L’incidente stradale è avvenuto in località Cascina Morgarolo, nel comune di Gropello Cairoli. L’auto sarebbe andata dritta in curva finendo ribaltata in un canale d’irrigazione pieno d’acqua. Il sinistro mortale è avvenuto poco prima delle 22 di sabato 5 ottobre, lungo la strada del Morgarolo. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari di Areu, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Vigevano.

Si è trattato di un incidente autonomo, senza altri mezzi coinvolti. Per Giuseppe Mussi, che era al volante dell’auto, non c’è stato nulla da fare. Una sessantenne che era a bordo della stessa auto come passeggera, è stata trasportata con l’ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita.