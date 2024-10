La Russia conquista Makeyevka, la Repubblica popolare di Lugansk è la chiave di svolta

Putin non si fermerà fino a quando tutte le regioni filorusse non saranno sotto il controllo della Federazione. L’obiettivo è sempre più vicino. Le truppe della Federazione infatti hanno preso la città di Makeyevka, nella Repubblica popolare di Lugansk, e colpito quattro brigate delle truppe ucraine nella regione di Kharkov. Lo riferisce – come riporta la Tass – il ministero della Difesa del Cremlino, aggiungendo che nelle regioni di Kharkov e Donetsk, sono stati distrutti tre depositi di munizioni e le truppe ucraine hanno perso oltre 450 soldati, nove veicoli a motore, un obice semovente Krab di fabbricazione polacca, un obice M198 fornito dagli Stati Uniti, due obici di fabbricazione britannica, un FH-70 e un L-119, nonché un obice D-20, un supporto di artiglieria semovente Gvozdika e due obici D-30.

Gli analisti non hanno dubbi: la Federazione è prossima a conquistare l’intera regione orientale di Lugansk. Gli uomini di Putin ad oggi controllano il 98,8% di Lugansk insieme a Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, una delle quattro regioni che la Russia ha annesso nel settembre 2022.

Mosca non controlla tutto il territorio che rientra in queste regioni, ma dall’inizio del 2024, ma soprattutto dopo che gli ucraini hanno deciso di invadere la regione russa di Kursk, spostando uomini e mezzi dal fronte, l’avanzata russa si è velocizzata di molto in particolare a Donetsk. Inoltre la Russia controlla anche la Crimea, a sud dell’Ucraina continentale, che ha annesso nel 2014.

Makiivka era l’ultimo importante insediamento ancora controllato dall’Ucraina nella regione e ora Kiev controlla meno dell’1% del territorio. Mosca prenderà il controllo dell’intera oblast a breve. Secondo Newsweek la completa annessione della regione sarebbe un duro colpo per il morale ucraino. Una volta che la Federazione avrà conquistato tutto il Lugansk, il vantaggio principale per Mosca sarà l’immagine.