Per i britannici visto da 7 euro per entrare nell’Unione Europea: dall’estate 2025

Ai cittadini britannici che si recheranno nell’Unione Europea, dall’estate 2025, toccherà pagare una tassa di 7 euro per l’esenzione dal visto (visa-waiver). Lo ha reso noto Ylva Johansson, commissaria europeo per gli Affari interni, che ha rivelato le tempistiche con cui entreranno in vigore il Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (Etias).

In forza delle nuove normative, sia i cittadini britannici sia quelli di altri Paesi extracomunitari come Stati Uniti, Australia e Canada, dovranno richiedere un’esenzione dal visto prima di entrare nell’area Schengen, che comprende 27 Stati membri dell’UE, oltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. L’autorizzazione avrà una durata di 3 anni o sino alla scadenza del passaporto. Il nuovo sistema dovrebbe essere adottato a gennaio 2025, ma ci sarà un “periodo di transizione di sei mesi”. I viaggiatori di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 70 anni saranno esentati dal pagamento della tassa di 7 euro, mentre coloro che si recheranno in Irlanda o a Cipro non avranno bisogno di un Etias in quanto fuori dall’area Schengen.