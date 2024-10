Mark Zuckerberg supera Jeff Bezos: secondo paperone mondiale dietro Elon Musk

Cambia la gerarchia dei paperoni mondiali. Mark Zuckerberg infatti scavalca Jeff Bezos e conquista il titolo di secondo paperone alle spalle solo di Elon Musk. L’ad di Meta – secondo il Bloomberg Billionaires Index – vale 210,7 miliardi di dollari contro i 209,2 del fondatore di Amazon. Il patrimonio di Mark è lontanissimo dai 262,8 miliardi del patron di Tesla.

La ricchezza di Zuckerberg è legata a Meta, di cui possiede all’incirca il 13%. I titoli dell’ex Facebook sono saliti quest’anno del 70%, aumentando la sua fortuna di 78 miliardi. Zuckerberg ha fondato Facebook nel 2004 e l’ha quotata a Wall Street nel 2021. Meta è ora la sesta società al mondo per capitalizzazione di mercato con un valore di quasi 1.500 miliardi di dollari, più di Berkshire Hathaway di Buffett e della Tesla di Musk. Il 2024 per l’ex Facebook si sta rivelando un anno positivo, con gli investitori che la spingono al rialzo dai risultati trimestrali del secondo trimestre, quando ha rivelato un aumento di ricavi del 22%, in quello che è stato il quarto trimestre consecutivo di crescita oltre il 20%.