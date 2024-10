Ottobrata Zafferanese 44° Edizione

Una vera “experience” di sapori, alla scoperta delle eccellenze della Sicilia, con uno sguardo al mondo green e ai giovani

È questa l’Ottobrata Zafferanese, l’evento gastronomico più importante del Sud Italia, che torna, per la sua 44ª edizione, in una veste rinnovata, volgendo lo sguardo verso il mondo green, ai giovani, con un’area esclusiva dedicata al “gluten free”, in assoluto la più grande mostra mercato dei prodotti tipici dell’Etna. Una pregevole vetrina dell’artigianato locale e la tradizionale area enogastronomica, inimitabile cassaforte di sapori di tutto il sud Italia.

Inserita, dal 2019, dalla Regione Siciliana, tra i più grandi eventi dell’Isola, l’Ottobrata costituisce un momento importante per il rilancio dell’economia locale che spazia in tutti i settori produttivi primari e secondari.

Questa quarantaquattresima edizione porta con sé diverse novità e numerose attività. Nella nuova area food, palcoscenico privilegiato dei piatti tipici della tradizione, andranno in scena le primizie locali gli imperdibili show cooking in Piazza Cardinale Pappalardo: miele, funghi, castagne, uva, mele, nelle svariate qualità di “cola”, “gelato cola” e “delizioso bianco rosso”. Una succulenta carrellata di prodotti a marchio di tutela (Doc, Dop, o inseriti nelle banche dati dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali) che, proprio in questa zona, vengono degustati con stoviglie monouso 100% biodegradabili, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale.

Non mancheranno le visite guidate al Palazzo di Città, in un tour che prevede, oltre le mostre fotografiche, la visione di opere del pittore Giuseppe Sciuti e di autori contemporanei; e ancora il percorso guidato sulla colata lavica del 1992 in quad.

Quattro domeniche di festa all’insegna delle tradizioni, della cultura, della musica, del cabaret e soprattutto del buon gusto che, anche quest’anno, ritroverete nei profumi e nei sapori dei nostri panini e piatti gourmet.

𝐄𝐜𝐜𝐨 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐡𝐞 09.00/23.00

6 Ottobre: 𝐒𝐚𝐠𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐔𝐯𝐚

13 Ottobre: 𝐒𝐚𝐠𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐢𝐞𝐥𝐞

20 Ottobre: 𝐒𝐚𝐠𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐌𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐄𝐭𝐧𝐚

27 Ottobre: 𝐒𝐚𝐠𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐅𝐮𝐧𝐠𝐡𝐢 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐚𝐠𝐧𝐞

TUTTE LE DOMENICHE

AVVENTURA IN QUAD SULLA COLATA DEL 1992

VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO E DELLE MOSTRE DEL PALAZZO DI CITTÀ

PIATTO DEL GIORNO A CURA DI DONNA PEPPINA BANQUETING E DEGUSTAZIONE VINI A CURA DELL’AZIENDA AGRICOLA PUGLISI

PLANETARIO E PARETE D’ARRAMPICATA

La vasta scelta è arricchita da un intenso programma di intrattenimento adatto a tutte le generazioni. Ma non è finita qui, allestita anche un’area “Family friendly”, dedicata ai più piccoli, il tutto accompagnato dalle sonorità delle tradizioni popolari meridionali.

Per tutte le domeniche del mese, la manifestazione si snoda da Piazza della Regione Siciliana, fino a via Roma, per poi raggiungere il trionfo dei sapori, in Piazza Umberto.

L’Ottobrata è facilmente raggiungibile grazie a 5 ampi parcheggi, dislocati in punti strategici attorno a tutto il perimetro del comune di Zafferana Etnea. Ciò consente ai visitatori di lasciare comodamente e senza stress la propria auto e salire a bordo di bus navetta, che li conduce direttamente a pochi passi dagli ingressi della manifestazione.

Programma

Ore 9:30 / 19:00 – Palazzo di Città

Esposizione fotografica dell’archivio Salvatore Tomarchio tratta dal libro “Etna 1971 tra Storia e Vulcanologia” dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Ore 9:30 / 19:00 – Palazzo di Città – Mostra di pittura “I Miti dell’Etna”.

Ore 9:30 / 20:00 – Galleria d’Arte Sala

Istituto Crédit Agricole, Via Roma 391 – Esposizione di sculture, pitture, pupi siciliani, ceramiche e presepi. Allestimento a cura del Maestro Benedetto Strano.

Ore 9:30 / 20:00 – Galleria dell’Associazione Giuseppe Sciuti, Via Roma 357 – Collettiva d’arte.

Ore 9:30 / 20:00 – Vicolo dell’Arte, Via Roma 343 – Estemporanea a suon di Jazz a cura del Maestro Papotto.

Ore 9:30 / 22:30 – La Via delle Arti e dei Mestieri, Via Roma – Estemporanea dei Maestri pittori, artigiani del rame, del ferro, della pietra, del tradizionale “panaru” (cestino) e della ceramica.

Ore 9:30 / 24:00 – Area Food – Ex Campo Sportivo, Via Rocca D’Api – Show coking – Spettacoli ed intrattenimento a cura di Etna Eventi Management.

Ore 10:00 / 18:00 – Esperienza in quad sulla colata del 1992 a cura di Milo Adventure.

Ore 10:00 / 14:00 – Visita guidata del centro storico, delle opere del Pittore Giuseppe Sciuti e delle mostre del Palazzo di Città, a cura della Pro Loco di Zafferana Etnea.

Ore 10:00 / 21:00 – Villa Comunale – Parete d’arrampicata sportiva a cura della ASD Sicilia Adventure e della UISP – Comitato territoriale Giarre A.P.S.

Ore 10:00 / 16:00 – PupoLab: realizzazione e decorazione di un pupo siciliano, a cura di Francesco Salamanca.

Ore 10:00 / 12:00 e 16:00/20:00 Chiesa Madonna delle Grazie – Arazzo di gemme di sale.

Ore 15:00 / 20:00 – Planetario, Viale dei Giardini – Spettacolo in cupola, con animazione full-dom. Per info e prenotazione al numero 347 0415868.

Circuito della manifestazione – Sorveglianza aerea in collaborazione con Dronilive.

6 ottobre Programma

SAGRA DELL’UVA

Ore 10:00 – Circuito della manifestazione Sfilata ed esibizione del Corpo Bandistico Città di Zafferana Etnea, diretto dal M° Ignazio Coco.

Ore 11:30 / 14:30 – Piazza Cardinale Pappalardo – Show Cooking – preparazione del “Piatto del Giorno”, a cura di Donna Peppina Banqueting.

Ore 12:00 – Piazza Umberto I – Inaugurazione della 44^ edizione dell’Ottobrata Zafferanese con il taglio del nastro alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose. Saluti del Sindaco e di tutte le autorità intervenute.

Ore 16:00 / 18:00 – Piazza Cardinale Pappalardo – Preparazione e distribuzione della mostarda, a cura del comitato organizzatore.

Ore 17:00 – Circuito della manifestazione Sfilata ed esibizione del gruppo musicale “I due di bastoni” e dei “Musicisti Trampolieri”.

Ore 17.30 – Le domeniche del sorriso Piazza Cardinale Pappalardo

Ore 18:00 / 22:00 – Piazza Cardinale Pappalardo – Show Cooking – preparazione del “Piatto del Giorno”, a cura di Donna Peppina Banqueting Ore 20:30 – Piazza Cardinale Pappalardo ARCHINUE in concerto Ore 21:30 – AREA FOOD PENSIERO BAND POOH in concerto.

13 ottobre Programma

SAGRA DEL MIELE

Ore 10:30 / 12:30 – Piazza Cardinale Pappalardo – Circo Ramingo, spettacolo di circo di strada.

Ore 11:30 / 14:30 – Piazza Cardinale Pappalardo – Show Cooking – preparazione del “Piatto del Giorno”, a cura di Donna Peppina Banqueting.

Ore 12:00 – AREA FOOD – ROCKANIMATI – cartoons tribute band in concerto.

Ore 16:00 / 18:00 – Piazza Cardinale Pappalardo – Dimostrazione della smielatura, a cura del comitato organizzatore Ore 17:00 – Circuito della manifestazione Sfilata ed esibizione del gruppo musicale “Quelli della notte street band”.

Ore 17.30 – Le domeniche del sorriso Piazza Cardinale Pappalardo

Ore 18:00 / 22:00 – Piazza Cardinale Pappalardo – Show Cooking – preparazione del “Piatto del Giorno”, a cura di Donna Peppina Banqueting.

Ore 20:00 – Piazza Cardinale Pappalardo

SOULSOUND BAND in concerto

Ore 21:30 – AREA FOOD – EROS RAMAZZOTTI tribute band in concerto.

20 ottobre Programma

SAGRA DELLE MELE DELL’ETNA

ANNULLO FILATELICO DI POSTE ITALIANE DALLE 10:00 ALLE 16:00

11.00/12.30 – 16.00/17.00 Circuito della Manifestazione – Sfilata ed esibizione degli Sbandieratori di casa Normanna del rione Vecchia Matrice di Motta Sant’Anastasia.

Ore 11:00 / 18.00 Parco Comunale – Sapori Vulcanici.

Ore 11:30 / 12:30 – Piazza Cardinale Pappalardo – “I Miti dell’Etna” animazione con istallazioni per bambini.

Ore 11:30 / 14:30 – Piazza Cardinale Pappalardo – Show Cooking – preparazione del “Piatto del Giorno”, a cura di Donna Peppina Banqueting.

Ore 12:00 – AREA FOOD – MAKE ME DREAM DUO in concerto.

Ore 10.00 / 16.00 – Piazza Cardinale Pappalardo – Annullo Filatelico di Poste Italiane per la quarantaquattresima Edizione dell’Ottobrata Zafferanese.

Ore 16:00 / 18:00 – Piazza Cardinale Pappalardo – Distribuzione della cotognata, a cura del comitato organizzatore.

Ore 17.30 – Le domeniche del sorriso – Piazza Cardinale Pappalardo

Ore 17:00 – Circuito della manifestazione Sfilata del gruppo musicale “I due di bastoni”.

Ore 18:00 / 22:00 – Piazza Cardinale Pappalardo – Show Cooking – preparazione del “Piatto del Giorno”, a cura di Donna Peppina Banqueting.

Ore 21:00 – Piazza Cardinale Pappalardo – OPERA PRIMA in concerto.

Ore 21:30 – AREA FOOD – HANGAR tribute band CLAUDIO BAGLIONI in concerto.

27 ottobre Programma

SAGRA DEI FUNGHI E DELLE CASTAGNE

Ore 9.30 / 19.00 Palazzo di Città – Mostra “Passiannu pâ Zafarana e Milu” passeggiando per Zafferana Etnea e Milo Immagini di ieri, “affreschi di oggi… e negli occhi dei ragazzi”.

Ore 10:30 / 12:30 Piazza Cardinale Pappalardo – Circo Ramingo, spettacolo di circo in strada.

Ore 12:00 – AREA FOOD – SOUND DEEP acoustic band in concerto.

Ore 11:30 / 14:30 – Piazza Cardinale Pappalardo – Show Cooking – preparazione del “Piatto del Giorno”, a cura di Donna Peppina Banqueting.

Ore 16:00 / 18:00 – Piazza Cardinale Pappalardo – Preparazione e distribuzione delle caldarroste.

Ore 17:00 – Circuito della manifestazione Sfilata del gruppo musicale “Quelli della notte street band”. Sfilata ed esibizione dei “Musicisti Trampolieri”.

Ore 18.00 / 22.00 Piazza Cardinale Pappalardo – Show Cooking – preparazione del “Piatto del Giorno”, a cura di Donna Peppina Banqueting.

Ore 20:00 – Piazza Cardinale Pappalardo – PRIMO TEMPO – TRIBUTO LUCIANO LIGABUE in concerto.

Ore 21:30 – AREA FOOD – LA TRIBÙ DEL BLASCO in concerto.

LE DOMENICHE DEL SORRISO

PIAZZA CARDINALE PAPPALARDO

ORE 17.30

6 OTTOBRE – MATRANGA E MINAFO’

13 OTTOBRE – ANDREA PARIS

20 OTTOBRE – GIOVANNI CACIOPPO

2-3 Novembre 2024 – Expo Auto e Moto – 4° Rassegna mercato di scambio

Il presente programma potrà subire variazioni che saranno segnalate all’interno del sito dedicato alla manifestazione e sui canali social.

Ingresso gratuito per tutti gli eventi! Vieni a scoprire e gustare i sapori tipici dell’Etna!

𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐮𝐧𝐠𝐞𝐫𝐜𝐢 – Zafferana Etnea

𝐀𝐫𝐞𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚

𝑷𝒆𝒓 𝒎𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐𝒓𝒊 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊, 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂 𝒊𝒍 𝒔𝒊𝒕𝒐

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Per informazioni

Comitato Organizzatore Ottobrata Zafferanese Via Roma, 321 – Zafferana Etnea (CT) Tel. 366.59.00.236

Pro Loco Zafferana Etnea Via Garibaldi, 317 – Zafferana Etnea (CT) Tel. / Fa 095.708.2825

Polizia Municipale del Comune di Zafferana Etnea Via Montegrappa, 6 – Zafferana Etnea (CT) Tel. 095.708.3862

AREA SOSTA ATTREZZATA PER CAMPER ROULOTTE E TENDE DA CAMPEGGIO Via Finaita 31, Zafferana Etnea (CT) | 328 8762525 – 333 7034852.