Crotone, incontri istituzionali con comunità greche

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha partecipato ad una serie di incontri istituzionale, organizzati dalla Camera di Commercio Italo – Ellenica, ai quali hanno partecipato, tra l’altro, le massime rappresentanze delle città di Pyrgos, Andravida – Kyllini e Olimpia

Incontro che, come recita il titolo dell’iniziativa “Magna – Grecia” Italia – Grecia, interscambi culturali comuni e sfide nel nuovo millennio”, avevano come oggetto momenti di condivisione tra le due realtà italiane e greche.

Uno degli incontri particolarmente significati è stata la tavola rotonda alla quale hanno partecipato il Metropolita dell’Elide, l’Arcivescovo di Atene come rappresentante della Chiesa cattolica romana, il Metropolita d’Italia Polycarp, accademici delle Università di Patrasso e Atene, dirigenti scolastici dell’Elide, relatori provenienti da Salonicco e ricercatori universitari.

La delegazione calabrese oltre a Crotone comprendeva Cirò Marina, rappresentata da Andrea Aprigliano, assessore al bilancio e Squillace rappresentata dal sindaco Vincenzo Zofrea.

Negli eventi paralleli della 1^ conferenza scientifica internazionale sopra citata ci sono stati ulteriori incontri con il Liceo delle Donne Elleniche di Pyrgos e l’associazione Amici di Pedinis Ilia Hestia che hanno accolto i partecipanti, gli organizzatori e la cittadinanza con il tema ‘Il ciclo della vita’.

Ulteriori incontri si sono tenuti presso le comunità greche partecipanti all’iniziativa.

La missione è stata fondamentale per stabilire un canale di cooperazione e interventi condivisi infrastrutturali tra Crotone e le città di Andravida e Kyllini, Pyrgos, e Olympia, situate nella regione dell’Elide nel Peloponneso in Grecia.

Rappresenta un’iniziativa significativa che mira a consolidare i legami storici e culturali tra queste comunità. Le città greche sopramenzionate hanno un ricco patrimonio storico. Andravida, in particolare, fu la capitale del Principato di Acaia durante il Medioevo, un tempo in cui la Grecia occidentale era sotto il controllo dei crociati. Kyllini, invece, è storicamente conosciuta come un importante porto marittimo, con radici che risalgono all’antichità. Le due città hanno sempre mantenuto un forte legame con il mare, proprio come Crotone.

Il potenziale gemellaggio tra Crotone e Andravida – Kyllini, oggi in fieri, intende rafforzare i legami culturali e storici esistenti, valorizzando le radici comuni che legano queste comunità.

Questo è particolarmente significativo nel contesto delle relazioni tra Italia e Grecia, due Paesi che condividono una storia millenaria di contatti e scambi culturali. Crotone, Andravida e Kyllini sono tutte località con un grande potenziale turistico, grazie alle loro bellezze naturali e al ricco patrimonio storico.

Questo gemellaggio non è solo un simbolo di amicizia tra due comunità, ma rappresenta un’opportunità concreta di cooperazione su vari livelli, con potenziali benefici economici, sociali e culturali per entrambe le parti. Inoltre, promuove un senso di identità europea e di appartenenza a una comunità più ampia, superando le barriere nazionali e culturali.