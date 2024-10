Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS): come funzionano e quando utilizzarli

I farmaci antinfiammatori non steroidei, comunemente conosciuti come FANS, sono dei prodotti largamente utilizzati per alleviare il dolore e ridurre l’infiammazione. Si dimostrano infatti efficaci per il trattamento di diverse condizioni, dalle semplici emicranie ai dolori articolari, fino a patologie più complesse come l’artrite.

La loro efficacia e accessibilità li rende una scelta comune per chi cerca sollievo da sintomi acuti o cronici. Tuttavia, come vale per tutti i farmaci, anche l’uso dei FANS deve essere ben ponderato, tenendo conto dei benefici e dei possibili effetti collaterali.

Il meccanismo di funzionamento dei FANS

I FANS agiscono principalmente inibendo gli enzimi ciclossigenasi (COX-1 e COX-2), che sono coinvolti nella produzione di prostaglandine, molecole responsabili dell’infiammazione, del dolore e della febbre. Bloccando questi enzimi, quindi, riducono efficacemente l’infiammazione e il dolore nel corpo.

Tuttavia, mentre l’inibizione del COX-2 è cruciale per ottenere i benefici terapeutici, l’inibizione del COX-1 può comportare effetti collaterali indesiderati, come irritazioni gastrointestinali o problemi renali.

Questo doppio effetto rende fondamentale un uso ponderato dei FANS, soprattutto in trattamenti prolungati o in pazienti con condizioni preesistenti che potrebbero esacerbare questi rischi.

I principi attivi più utilizzati nei FANS

Tra i FANS più comuni troviamo l’ibuprofene, il naprossene, il diclofenac e il ketoprofene, ognuno dei quali ha proprietà specifiche che lo rendono più indicato per determinate condizioni.

L’ibuprofene, come il Brufen 400, è ampiamente utilizzato per il trattamento del dolore lieve e moderato, come mal di testa, dolori muscolari e febbre. La sua azione rapida lo rende una scelta popolare per chi desidera un sollievo immediato.

Il naprossene, d’altro canto, ha un’azione più duratura e viene spesso impiegato nel trattamento di dolori cronici, come l’artrite, grazie alla sua capacità di mantenere stabili i livelli di analgesia per periodi più prolungati.

Il diclofenac è particolarmente efficace nel trattamento di condizioni infiammatorie come la tendinite e le infiammazioni articolari, ed è disponibile sia in formulazioni orali che topiche. Invece, il ketoprofene è conosciuto per la sua potente azione antinfiammatoria e viene utilizzato in condizioni di dolore acuto, come problematiche ai denti o dolori post-operatori.

Dosaggio, indicazioni per l’assunzione e possibili effetti collaterali

Il dosaggio dei FANS varia in base al principio attivo e alla specifica condizione clinica da trattare, ed è essenziale attenersi alle indicazioni prescritte dal medico o riportate nel foglietto illustrativo per assicurare l’efficacia del trattamento e ridurre i rischi.

I FANS possono essere somministrati attraverso diverse vie, tra cui quella orale, topica o rettale, in funzione delle esigenze terapeutiche del paziente. Tuttavia, l’assunzione di questi farmaci comporta potenziali effetti collaterali, tra cui disturbi gastrointestinali, e, in casi più gravi, complicazioni renali o cardiovascolari.

Per questo motivo, infine, l’uso prolungato o inappropriato dei FANS richiede un monitoraggio medico rigoroso, al fine di prevenire complicazioni e garantire una gestione sicura della terapia.