Lavorazioni CNC: oggi si possono richiedere online

Avete già sentito parlare delle lavorazioni CNC? Si tratta di una nuova tecnologia, e l’acronimo sta per Computer Numerical Control. Molti accomunano le lavorazioni CNC alla stampa 3D ed effettivamente hanno alcune caratteristiche in comune, soprattutto per quanto riguarda l’obiettivo finale. In entrambi i casi si ha a che fare con dei macchinari che possono lavorare su alcune materie prime per arrivare a realizzare un prodotto finale, seguendo quanto indicato all’interno di un progetto.

Le applicazioni, come potete immaginare, sono davvero numerose, e spaziano dalla produzione di oggetti personali fino alla fabbricazione di utili strumenti in vari settori industriali. La diffusione di queste tecnologie permette oggi sia di richiedere delle lavorazioni cnc online, sia di affidarsi a dei servizi di stampa 3d online.

Se volete saperne di più su queste tecnologie e sulla possibilità di usufruire di servizi online questo è l’articolo che fa al caso vostro. Continuate a leggere per saperne di più.

Lavorazioni CNC: cosa c’è da sapere

Iniziamo approfondendo il tema delle lavorazioni CNC. Potrebbe essere utile capire quali sono le differenze con la stampa 3D. La stampa 3D realizza degli oggetti attraverso la sovrapposizione di più strati, fino ad arrivare al risultato finale. Al contrario le lavorazioni CNC prendono il via da un oggetto iniziale a cui viene tolta tutta la materia in più, così da ottenere un nuovo prodotto.

Per questo motivo le macchine per le lavorazioni CNC sono dotate di varie funzionalità, come la fresatura, la tornitura e il taglio, che consentono di lavorare su una grande variabilità di materiali. La precisione è una delle caratteristiche principali di queste attrezzature, che sono molto apprezzate proprio perché consentono di ottenere degli oggetti rifiniti fin nei minimi dettagli.

Da un punto di vista informatico le macchine CNC sono controllate e programmate con software di tipo CAD e di tipo CAM (rispettivamente Computer-Aided Design e Computer-Aided Manufacturing).

La novità delle piattaforme online

Le macchine per le lavorazioni CNC esistono da molto tempo, ma fino a qualche anno fa affidarsi a chi le utilizzava poteva essere abbastanza costoso. Bisognava rivolgersi fisicamente presso specifiche aziende, affinché potessero successivamente lavorare sui propri progetti. Poteva essere poco pratico per coloro a cui servivano prodotti in quantità contenuta.

Negli ultimi anni la situazione è invece radicalmente cambiata. In primis la tecnologia ha fatto grandi passi avanti, favorendo la diffusione di macchine con costi più bassi e con dimensioni ridotte. Inoltre l’arrivo di internet ha reso più facile la comunicazione tra aziende e clienti. La conseguenza diretta è stata l’apertura di diverse piattaforme online che consentono di richiedere la produzione di oggetti attraverso le lavorazioni CNC.

Non servono particolari competenze: basta caricare il proprio progetto e inserire i vari dati richiesti dalla piattaforma. Di solito si riceve anche un preventivo, così che ognuno possa valutare i costi prima di dare il via alla fabbricazione.

Quali sono i vantaggi della richiesta di lavorazioni CNC online

I vantaggi di poter richiedere online una lavorazione CNC sono decisamente numerosi. Il primo è senza alcun dubbio l’accessibilità. Non importa a quale distanza dall’azienda è il cliente: non c’è nessun bisogno di visitare la sede fisicamente, basta inoltrare l’ordine e in tempi rapidi il prodotto arriverà direttamente a destinazione.

La rapidità è un altro fattore da tenere in considerazione. Non servono molti giorni: spesso queste aziende sono dotate di vari macchinari, così da effettuare la lavorazione il prima possibile. Inoltre i servizi di spedizione sono diventati molto veloci rispetto a qualche tempo fa, e il merito va al notevole sviluppo dell’e-commerce.

Un altro aspetto riguarda i costi. Avere a disposizione macchinari per la lavorazione CNC potrebbe essere abbastanza costoso, soprattutto per piccole aziende o privati che hanno bisogno di pochi pezzi. Se ci si affida ad un servizio online non si ha bisogno di comprare delle attrezzature: non serve nient’altro a parte il progetto.

Infine tra i principali vantaggi c’è la completa personalizzazione dell’ordine. Ognuno può scegliere tutti i vari dettagli che riguardano i prodotti che si desidera vengano realizzati. Ad esempio c’è chi vorrebbe scegliere il materiale, decidendo tra vari metalli e diverse plastiche. Dal materiale possono dipendere diversi fattori, tra cui ci sono il costo della fabbricazione e la resistenza del prodotto.

Le principali applicazioni

Gli strumenti per le lavorazioni CNC possono essere applicati su diversi progetti. Se avete bisogno di un pezzo di ricambio specifico, che non riuscite più a trovare sul mercato, potreste farlo costruire così, caricando direttamente il progetto sulla piattaforma. Oppure potreste far realizzare degli oggetti o delle decorazioni personali, con lo scopo di arredare la vostra abitazione in maniera unica e inimitabile.

Non bisogna dimenticare che gli oggetti prodotti con questi macchinari sono curati fin nei minimi dettagli. C’è anche chi usa le stampanti 3D per realizzare un oggetto, e poi con le attrezzature per le lavorazioni CNC lo rifinisce. Il risultato finale è davvero incredibile.