Vibo Valentia. Incidente nei pressi del McDonald’s: morto l’assicuratore Ivano Purita

Domenica tragica a Vibo Valentia dove a seguito dello scontro tra un furgone e una moto, avvenuto su Viale Affaccio, nei pressi del McDonald’s, è morto Ivano Purita, 50 anni.

None ce l’ha fatta l’agente assicurativo Unipol Sai, mentre il figlio di tredici anni che era in sella con lui, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, con una serie di traumi in varie parti del corpo. Fatale per Ivano Purita l’impatto con un furgone lungo Viale Affaccio, all’ingresso della città, lato sud, all’altezza del bivio per Triparni. A nulla sono serviti per la vittima i soccorsi prestati dai sanitari del 118, intervenuto insieme ad una pattuglia della Guardia di Finanza.

Per ragioni ancora in corso di accertamento la moto sulla quale viaggiavano padre e figlio è andata a collidere contro un furgone, finendo sull’asfalto. Per Ivano Purita non c’è stato nulla da fare.