Livorno. Collaborazione Regione, Comune, Fondo Housing Toscano salva la casa a 28 famiglie

“Possiamo davvero festeggiare, perché grazie al lavoro sinergico di Regione, Fondo Housing Toscana e Comune di Livorno il pericolo della perdita dell’alloggio per 28 famiglie livornesi finalmente è scongiurato”. E’ quanto dichiara l’assessora regionale per le politiche abitative, Serena Spinelli che così commenta l’accordo che mette il punto alle vicissitudini seguite al fallimento Consabit. “Negli ultimi tre anni abbiamo seguito da vicino questa vicenda nell’interesse non solo dell’investimento regionale di 1,5 milioni, ma anche e soprattutto del diritto all’abitazione dei nuclei familiari che ci vivono in affitto a canone agevolato” spiega Spinelli.

A seguito del fallimento di Consabit infatti, il fabbricato rischiava di entrare nella dinamica della vendita al miglior offerente, per ripianare i debiti della cooperativa, mettendo a rischio il destino delle famiglie. “Come Regione, insieme al Comune, ci siamo opposti fermamente a qualsiasi ipotesi di vendita con liberazione del vincolo, anche assumendo parte attiva nel contenzioso giudiziario. Grazie anche all’intervento di Investire SGR e di Abitare Toscana, per il Fondo Housing Toscano, fondo immobiliare per l’edilizia sociale partecipato anche da Cassa Depositi e Prestiti e dalla stessa Regione, oggi è stato firmato il passaggio di proprietà. L’immobile entra nel patrimonio del Fondo e, in continuità con il passato, verrà destinato agli scopi per i quali è stato realizzato” conclude l’assessora.

Come precisato da Diego Brescianini (Fund Manager di Investire SGR), l’iniziativa è frutto dell’esperienza decennale maturata da Investire SGR nell’ambito del social housing. Si tratta di un’operazione di sistema di partenariato pubblico-privato, una risposta abitativa sostenibile, il valore della responsabilità sociale nell’ambito del rating ESG Environmental Social Governance che caratterizza il Fondo Housing Toscano.