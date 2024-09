Sofia Pasotti in arte Milla: esce Bye vai

Dal 27 settembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “BYE VAI”, il nuovo singolo di Sofia Pasotti in arte Milla.

“Bye vai” è un brano pop autobiografico che parla di un’amicizia nata tra i banchi di scuola. Inizialmente c’era un rapporto di rispetto reciproco, ma con il passare del tempo Sofia ha capito di essere stata solo usata per ottenere qualcosa in cambio.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Questo brano in realtà l’ho iniziato a scrivere un po’ per gioco perché mi sarebbe piaciuto realizzare una canzone più movimentata rispetto a quello che faccio solitamente. Mentre ero nella mia stanza ho iniziato a scrivere spontaneamente le emozioni che avevo provato durante questa amicizia. Da quel momento ho capito quanto cantare questa canzone mi avrebbe permesso di sfogarmi e liberare tutta la rabbia accumulata per colpa di questa persona. Mentre scrivevo questa canzone ho realizzato quanto io sia cambiata nel tempo: ho deciso di mettere me stessa al primo posto, di scegliere quello che rende felice me, invece di quello che si aspettano gli altri. Ora è quindi arrivato il momento di dire ‘bye bye’”.

Biografia

Sofia Pasotti in arte Milla è una ragazza di 22 anni molto determinata ma anche creativa.

Ama da sempre il mondo dell’arte come il cinema, il teatro, la danza e il canto. Dopo alcuni anni di recitazione, ha scelto di dedicarsi al canto, un mondo che l’affascina molto e che pratica da quattro anni.

Attualmente, sta seguendo un percorso di canto con Simone Tomassini presso la PopMusicSchool di Paolo Meneguzzi, dove si sta dedicando alla preproduzione musicale, imparando anche a scrivere canzoni. Parallelamente sta studiando comunicazione all’università e ha trovato un forte legame tra la sua passione per il canto e quello che studia. Sofia pensa che la musica sia una comunicazione davvero potente con il quale il cantante può parlare con il pubblico per esprimere le sue emozioni più profonde e raccontare le sue storie personali. Per Sofia, scrivere e cantare significa libertà poiché può esprimersi senza la paura di giudizi. Le piacciono quasi tutti i generi musicali ma il suo preferito è il pop.