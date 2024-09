Nuoro. Roberto Gleboni ha ucciso la moglie Giusi Massetti e la figlia Martina, poi si è tolto la vita

Gravissimo fatto di cronaca a Nuoro. Roberto Gleboni, 50 anni, operaio forestale, ha aperto il fuoco contro la sua famiglia, uccidendo la moglie Giusi Massetti, 43 anni e la figlia Martina Gleboni di 24 anni. Raggiunti dalle pallottole anche gli altri figli dell’uomo e un vicino, intervenuto dopo avere udito gli spari. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori – carabinieri e polizia – Gleboni ha sparato a moglie e figlia con una pistola semiautomatica regolarmente detenuta per uso sportivo, nella notte.

Nella sparatoria avvenuta nell’appartamento di via Ichnusa, sono rimasti feriti anche due figli di 10 e 14 anni, il secondo in modo più grave, trasportato all’ospedale di Sassari, e un vicino di casa, anche lui in gravi condizioni.

Roberto Gleboni ha poi lasciato la sua abitazione in via Ichnusa e si è poi recato in quella della madre, in via Gonario Pinna, ferendo a colpi di pistola, in maniera grave, anche lei. Poi l’arrivo di polizia e carabinieri. Poi Roberto Gleboni si è suicidato. Gli uomini del Comando provinciale dei carabinieri e della Questura di Nuoro stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.