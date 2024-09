Sul balcone in macerie è rimasta solo la bicicletta di un bambino. L’edificio è sventrato. Una terribile esplosione, quasi certamente provocata da una fuga di gas, ha distrutto una palazzina di due piani in via Tappia a Saviano nel Napoletano. Morta una bimba di 4 anni, estratti vivi il papà e un fratellino. La tragedia probabilmente avvenuta a causa di una bombola di gas in casa di una persona anziana al secondo piano.