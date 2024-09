Romentino. Eros Rossano morto precipitando in un dirupo nei pressi di un cantiere edile ad Argegno

Tragedia sul lavoro in Lombardia. Eros Rossano, operaio di 47 anni, ha perso la vita sabato mattina precipitando in un dirupo nei pressi di un cantiere edile ad Argegno, sul lago di Como. In base ad una prima ricostruzione Eros Rossano, residente a Romentino, nel Novarese, e dipendente di un’impresa di betonaggio impegnata nell’area del cantiere, sarebbe caduto in modo accidentale a poca distanza dal suo autocarro.

I colleghi di Eros Rossano, non vedendolo più, hanno lanciato l’allarme. Il corpo dell’operaio è stato individuato alcune decine di metri sotto, impigliato nella vegetazione nella valle del torrente Telo, dagli uomini del Soccorso alpino che hanno proceduto al recupero. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri.