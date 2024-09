Microblading o Trucco Permanente?

Quando si tratta di definire le sopracciglia e ottenere un look impeccabile, la scelta tra microblading e trucco permanente può sembrare difficile. Entrambi offrono soluzioni durature, ma con tecniche e risultati differenti. Il microblading è una tecnica manuale che utilizza piccole lame per disegnare peli realistici, ideale per chi cerca un effetto naturale. Il trucco permanente, invece, utilizza una macchina simile a quella dei tatuaggi per depositare pigmenti più in profondità nella pelle. La scelta dipende dalle tue esigenze estetiche e dalla durata che desideri ottenere.

Differenze Principali tra Microblading e Trucco Permanente

Il microblading e il trucco permanente sono due tecniche estetiche molto popolari per migliorare l’aspetto delle sopracciglia, ma ci sono alcune differenze chiave. Il microblading utilizza una penna manuale chiamata Tools munita di micro-aghi per disegnare tratti sottilissimi che imitano i peletti naturali delle sopracciglia, dando un effetto molto realistico e naturale. D’altra parte, il trucco permanente, noto anche come tatuaggio semipermanente, impiega una macchina simile a quella dei tatuaggi tradizionali per depositare pigmenti più in profondità nella pelle, offrendo un risultato più duraturo ma meno naturale rispetto al microblading.

Cos’è il microblading?

Il microblading è una tecnica di trucco semipermanente che utilizza una penna manuale chiamata Tools munitadi micro-lame finissime per disegnare singoli peletti sulle sopracciglia. A differenza del trucco permanente, che penetra più in profondità nella pelle, il microblading lavora a un livello più superficiale, dando un effetto più naturale e realistico. Perfetto per chi desidera sopracciglia definite ma dall’aspetto naturale, il microblading richiede ritocchi ogni 12-18 mesi per mantenere i risultati ottimali. Se cerchi una soluzione meno invasiva e temporanea rispetto al trucco permanente, il microblading potrebbe essere la scelta ideale per te.

Cos’è il trucco permanente?

Il trucco permanente, noto anche come PMU (Permanent Makeup), è una tecnica di tatuaggio cosmetico che utilizza aghi e pigmenti per definire e migliorare tratti del viso come sopracciglia, labbra e occhi. Rispetto al microblading, il trucco permanente penetra più in profondità nella pelle, assicurando risultati duraturi che possono persistere per anni. È ideale per chi desidera un look sempre impeccabile senza dover ricorrere al make-up quotidiano. Tuttavia, richiede una cura post-trattamento attenta e può essere più doloroso rispetto ad altre tecniche semipermanenti.

Roberto Castellucci