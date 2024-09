Buon debutto in Champions ma con l’amaro in bocca per Gasperini

Un amarissimo 0-0 tra Atalanta e Arsenal. Un punto buono per la Dea che torna in Champions e ha anche l’occasione su rigore di superare i Gunners. Ma un super Raya nega due volte la rete a Retegui.

Gasperini osa schierando insieme Retegui, Lookman e De Ketelaere. Arteta risponde con Saka, Jesus, Martinelli e Havertz. E’ festa nel nuovissimo Gewiss Stadium riempito in ogni angolo.

“La prestazione è soddisfacente e tutto sommato anche il risultato”. Gian Piero Gasperini guarda il bicchiere mezzo pieno, perché uno 0-0 contro l’Arsenal andando via con qualche rimpianto per l’Atalanta vale più del semplice punto per la classifica. “Per un pari avremmo firmato” ammette.

Forte il rammarico del rigore sbagliato. “Dispiace per Retegui, anche se era presto”. In ogni caso le lodi per l’italo-argentino non mancano, visto che secondo il Gasp “ha fatto la sua miglior partita finora, ma Raya è stato veramente un gatto. Forse per Mateo pesa più il secondo errore piuttosto che il primo”.