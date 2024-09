Sestri Levante. Giampaolo Bregante uccide la moglie Cristina Marini poi chiama i Carabinieri

Femminicidio a Sestri Levante (Genova). Giampaolo Bregante, 74 anni, ha sparato alla moglie Cristina Marini, 72 anni, uccidendola. Dopo l’omicidio Giampaolo Bregante ha telefonato ai carabinieri per confessare il delitto.

Giampaolo Bregante avrebbe detto di avere sparato con un revolver per “porre fine alla depressione della donna che si rifiutava di prendere le medicine per le cure”. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i carabinieri. A sentire lo sparo sono stati i vicini. All’arrivo del personale per la donna non c’era già più nulla da fare per Cristina Marini.